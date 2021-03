Vlaanderen zal over precies een jaar, op 17 maart 2022 voor de eerste keer de nieuwe Vlaamse literatuurprijzen uitreiken. Het zal gaan om de Boonprijzen, verwijzend naar Louis Paul Boon. Er komt een Boon voor fictie en literaire non-fictie en een Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. In beide categorieën bedraagt het prijzengeld 50.000 euro.

Zo'n vijf jaar na het verdwijnen van de Fintro Literatuurprijs, de vroegere Gouden Uil, krijgt Vlaanderen dus een nieuwe prestigieuze literatuurprijs. Die nieuwe prijs was door minister-president Jan Jambon aangekondigd op de virtuele Antwerpse Boekenbeurs vorig jaar.

Het BoekenOverleg, de vertegenwoordiger van het verenigde boekenvak, ijverde al enkele jaren voor een nieuwe algemene literatuurprijs. Die nieuwe prijs zal dus een eerste keer uitgereikt worden op 17 maart 2022.

Er wordt meteen gekozen voor twee jaarlijkse prijzen: de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. In elke categorie bedraagt het prijzengeld 50.000 euro.

Door het hoge bedrag wordt de Boon zelfs meteen een van de meest prestigieuze en belangrijkste prijzen die een Nederlandstalige auteur kan winnen. Samen met de Libris Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs (de vroegere AKO Literatuurprijs) wordt de Boon een van de Grote Drie. Het zijn de enige drie prijzen die elk 50.000 euro waard zijn.

Jeugdliteratuur op gelijke voet

Het is opvallend dat de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur evenveel waard is als de Boon voor fictie en literaire non-fictie. Dat is een bewuste keuze om aan te tonen dat kinder- en jeugdliteratuur op gelijke voet staat.

Gewezen VRT-nieuwsanker Martine Tanghe zal de jury van de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur voorzitten, auteur Brigitte Raskin de jury voor fictie en literaire non-fictie.

In december 2021 zullen de jury's een longlist met 15 titels selecteren. Uit die lijst filteren de jury's vervolgens in januari 2022 een shortlist met 5 titels en finaal, op 17 maart 2022 worden de eerste Boonprijzen uitgereikt. Voor de organisatie van de uitreiking is de Boon nog op zoek naar een stad of een gemeente om mee samen te werken.

