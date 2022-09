De Vlaamse regering lanceert de communicatiecampagne 'Vrienden voor het Lezen'. "We willen zoveel mogelijk Vlamingen het plezier van lezen laten ervaren en hen weer aan het lezen krijgen", zeggen Vlaams minister voor Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Het gaat slecht met de leesvaardigheid in Vlaanderen. In de internationale PIRLS-vergelijking met 45 landen halen de Vlaamse 10-jarigen slechts de 32ste plaats als het gaat over begrijpend lezen. Een op de op 5 haalt zelfs het minimumniveau niet. We bengelen dus achteraan het peloton. "En dat terwijl lezen de absolute basis is voor alle leren", luidt het in een persmededeling van Weyts en Jambon.

Die lanceren daarom een groot 'Leesoffensief' en een nieuwe campagne 'Vrienden voor het Lezen' die het tij moeten keren. De ambitie is om over 10 jaar aansluiting te vinden bij de top 5-landen met de beste leesvaardigheid. Een actieplan vormt de ruggengraat van het Leesoffensief: met nieuwe initiatieven, zoals de auteursresidenties in TSO- en BSO-scholen. De bedoeling is om ook samen te werken met onder meer de kinderopvang, de scholen, de jeugdverenigingen, de welzijnsverenigingen, de bibliotheken en de brede kunst- en cultuursector.

Vlaanderenleestdag

Vlaams minister van Cultuur Jambon roept 23 april, de Wereldboekendag, dan weer uit tot de Vlaanderenleestdag om het belang en plezier van lezen extra in de kijker te zetten. "We willen deze dag aangrijpen om bibliotheken, scholen, musea, verenigingen, bedrijven, lokale besturen en individuele burgers warm te maken om boeken uit de kast te halen", zegt Jambon.

"We willen met deze campagne zo breed mogelijk gaan en we willen ook niet-lezers bereiken. Vroegere campagnes richtten zich immers al te veel op wie al leest, maar net bij niet-lezers is de nood het hoogst", aldus nog minister Weyts.

Het gaat slecht met de leesvaardigheid in Vlaanderen. In de internationale PIRLS-vergelijking met 45 landen halen de Vlaamse 10-jarigen slechts de 32ste plaats als het gaat over begrijpend lezen. Een op de op 5 haalt zelfs het minimumniveau niet. We bengelen dus achteraan het peloton. "En dat terwijl lezen de absolute basis is voor alle leren", luidt het in een persmededeling van Weyts en Jambon.Die lanceren daarom een groot 'Leesoffensief' en een nieuwe campagne 'Vrienden voor het Lezen' die het tij moeten keren. De ambitie is om over 10 jaar aansluiting te vinden bij de top 5-landen met de beste leesvaardigheid. Een actieplan vormt de ruggengraat van het Leesoffensief: met nieuwe initiatieven, zoals de auteursresidenties in TSO- en BSO-scholen. De bedoeling is om ook samen te werken met onder meer de kinderopvang, de scholen, de jeugdverenigingen, de welzijnsverenigingen, de bibliotheken en de brede kunst- en cultuursector.Vlaams minister van Cultuur Jambon roept 23 april, de Wereldboekendag, dan weer uit tot de Vlaanderenleestdag om het belang en plezier van lezen extra in de kijker te zetten. "We willen deze dag aangrijpen om bibliotheken, scholen, musea, verenigingen, bedrijven, lokale besturen en individuele burgers warm te maken om boeken uit de kast te halen", zegt Jambon."We willen met deze campagne zo breed mogelijk gaan en we willen ook niet-lezers bereiken. Vroegere campagnes richtten zich immers al te veel op wie al leest, maar net bij niet-lezers is de nood het hoogst", aldus nog minister Weyts.