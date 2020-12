Het Vlaams Radiokoor brengt vanaf donderdag 24 december een gratis digitaal kerstconcert in de Belgische huiskamers. Verschillende liedjesteksten komen op voorhand online, zodat mensen thuis kunnen meezingen. Het koor wil met het concert alle Belgen een hart onder de riem steken in dit coronajaar, klinkt het dinsdag in een persbericht.

De rode draad doorheen de kerstspecial zijn tien populaire, moderne "Christmas carols", die het koor a capella zal brengen. Komen onder andere aan bod: "Have Yourself A Merry Little Christmas" van Hugh Martin, "Jingle Bell Rock" van Bobby Helms en "The Christmas Song" van Mel Tomme.

Het concert wordt opgefleurd met lichtjes, winterse sfeerbeelden en kerstdecoratie. De zangers en zangeressen van het koor maken ook hun nieuwjaarswensen voor alle Belgen over. Het koor wil met het concert alle Belgen een hart onder de riem steken en ons 2020, ondanks alle beperkingen, in schoonheid laten afsluiten.

De kerststream komt op 24 december online op www.vlaamsradiokoor.be en is helemaal gratis. Het concert zal beschikbaar blijven op de digitale kanalen van het Vlaams Radiokoor tot 3 januari. Wie wil, kan ook een gift doen die rechtstreeks naar 11.11.11 gaat.

