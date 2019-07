Vijf parken en groene ruimten in de provincie Antwerpen hebben een Green Flag Award gewonnen. De prijs, die overgewaaid komt van het Verenigd Koninkrijk, bekroont parken die aandacht besteden aan duurzaam beheer.

De winnaars in de provincie Antwerpen zijn Park Vordenstein in Schoten, Vrieselhof in Ranst, Kesselse Heide in Nijlen en het Nachtegalenpark in Wilrijk. Het Groendomein Rivierenhof in Deurne kreeg de internationale erkenning al in 2018.

De organisatie GoodPlanet Belgium haalde de award naar ons land. "We vinden het belangrijk dat mensen zich opnieuw verbonden voelen met de natuur in hun omgeving", zegt project manager Anna Leonard. "Duurzaam beheerde parken kunnen daartoe bijdragen. Green Flag Award zorgt bovendien voor een netwerk van parkbeheerders, juryleden, medewerkers en vrijwilligers die elkaar inspireren en samen nog verder willen groeien."

De Green Flag Award werd in 1996 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen kregen wereldwijd al meer dan 2.000 parken en groene ruimten de onderscheiding.