Vier Belgen op de 10 denken aan hun ecologische voetafdruk wanneer ze reizen. Dat blijkt uit onderzoek naar aanleiding van de 62ste editie van het Vakantiesalon in Brussel. Cuba is dit jaar gastland.

Bij het boeken van een vakantie vinden vier op de tien Belgen het belangrijk hun impact op het milieu te beperken. Onder millenials (18-34-jarigen) is dat iets meer. Daar wil de helft rekening houden met zijn of haar ecologische voetafdruk. In alle leeftijdscategorieën is de prijs doorslaggevend.

Om de CO2-uitstoot van een vliegtuigreis te compenseren kan je bij de meeste reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen extra betalen. Het geld wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om extra bomen aan te planten, of geïnvesteerd in projecten die verhinderen dat tropisch woud gekapt wordt. Maar slechts 1 op 100 vliegtuigpassagiers doet dit ook, zo blijkt uit recente cijfers van luchtvaartorganisatie IATA. Het compenseren van een zitje is dus niet erg populair. "Veel mensen vragen zich natuurlijk af of die compensatie wel de goeie insteek is", zegt Koen van den Bosch, CEO van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus. "Maar het is alleszins beter dan niks".

Ook wat betreft het verblijf blijft de prijs voor vakantiegangers bepalend. "We zien dat wanneer je twee hotels hebt met de zelfde prijs-kwaliteitverhouding, en een van beide ecologisch is, mensen voor het duurzame hotel kiezen. Is het ecologische hotel echter duurder, dan zal men toch voor het andere kiezen. Met andere woorden, ecologie, ja, maar niet als die ons meer kost", aldus van den Bosch.

Ook de toeristische sector is zich bewust van haar ecologische impact. "Wij hebben er alle belang bij dat de bestemmingen waar wij naartoe reizen toegankelijk blijven en waardevol om te bezoeken", klinkt het. Op het Vakantiesalon krijgt ecologie dan ook een belangrijke plaats. Bijna alle exposanten bieden oplossingen of initiatieven aan om hun voetafdruk te verkleinen. Naast de CO2-compensaties zijn er ook bestemmingen dicht bij huis, natuurreizen en alternatieven voor het vliegen. En voor het eerst kan je via de vakantiebeurs je reis koppelen aan een milieu-actie, zoals bijvoorbeeld een strandschoonmaak. De organisatie van de Eneco Clean Beach Cup komt daarvoor naar Brussel. Bezoekers kunnen zich ter plaatse inschrijven om deel te nemen aan de grote Beach clean-up op 22 maart 2020 om het strand mee te helpen opruimen.

Dit jaar verwelkomt de beurs het Caraïbische eiland Cuba als gastland. Vorig jaar reisden ruim 17 000 Belgen naar Cuba.

Vakantiesalon Brussel. Van 6 tot 9 februari in Brussels Expo. 10-18u. Info: www.vakantiesalon.eu

