Wil je een dik groen grastapijt deze zomer, dan moet je je gazon nu verticuteren.

Naarmate je gazon wat ouder wordt, vormt er zich op de bodem niet enkel een moslaag, maar zorgen plantenresten ook voor een viltlaag. Hoe compacter, zuurder en vaker betreden de bodem is, hoe dikker de viltvorming. En dat is schadelijk voor je gazon: het water dringt niet meer door, de lucht circuleert niet meer tussen de grassprieten, daardoor groeien de wortels niet meer goed en stagneert het vocht aan de oppervlakte. Resultaat: je gras wordt geplaagd door ziekten en schadelijke insecten krijgen vrij spel.

Jonger en sterker

Door je gazon te verticuteren breng je met mesjes inkepingen in de bodem aan, waardoor je het vilt en mos wegplukt. Heb je een kleine tuin dan volstaat een mechanische verticuteermachine, een grote tuin ga je best te lijf met een thermisch of elektrisch toestel. Zo krijgt je gras weer ruimte om nieuwe scheuten aan te maken, die je gazon verjongen en versterken.

Verticuteren doe je best twee keer per jaar: een eerste keer nu, in april-mei, als er geen nachtvorst meer is, en een tweede keer voor de winter. Voor je aan de slag gaat, moet je je gras vrij kort maaien en de grasresten verwijderen. Pas daarna kan je verticuteren, liefst als het weer wat vochtig is. Stel het toestel in op 2 tot 4 mm en verticuteer je gazon één keer in de lengte en één keer in de breedte. Haal het afval weg en loop een paar dagen niet over je gras. Heb je recent een gazon aangelegd, dan moet je pas over twee tot drie jaar verticuteren. Weet ook dat gras maaien zonder het grasafval weg te halen, viltvorming in de hand werkt, tenzij je minstens twee keer per week maait.

Met dank aan prof. Jean-Luc Wanzoul, technische tuinbouwschool, Gembloux.

