Staat het Grote Vogelweekend al in je agenda op zaterdag 29 en/of zondag 30 januari? Een kwartiertje vogels tellen is een top natuurmoment én je helpt er de wetenschap mee.

Vink, koolmees, huismus ... Niet makkelijk om ze van elkaar te onderscheiden? Als je weet waar je op moet letten, benoem je ze moeiteloos.

Neem nu de vrouwtjesvink en de vrouwtjeshuismus. Misschien heb je al wel honderden keren een vrouwtjesvink op je gazon zien hippen, maar deze steeds voor een huismus versleten. Dat is niet zo verwonderlijk, want een vrouwtjesvink is een onopvallende, vrij kleurloze vogel. Ze zingt niet, vecht niet en trekt geen aandacht. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de vrouwtjesvink en de vrouwtjeshuismus. Op de onderstaande tekening zetten we ze voor je naast elkaar.

© Natuurpunt

Op vogelweekend.be vind je een overzicht van de meest voorkomende tuinvogels en hun eigenschappen.

Het Grote Vogelweekend 2022

De tuinvogeltelling start vanaf zaterdagochtend 29 januari (8 uur) tot zondagavond 30 januari (24 uur). Je kan zoveel tellen als je maar wil. Je geeft dan telkens een nieuwe telling in. Zie je geen vogel in je telkwartier? Ook dat levert informatie op, dus geef het zeker door. Vul je telgegevens best in voor zondagavond. Zo kunnen we jou de eerste resultaten bezorgen op maandag 31 januari.

