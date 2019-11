Een zandvlakte, een verdronken bos, eindeloze dreven... Het westen van Henegouwen is één groot natuurpark vol verrassende landschappen, die op hun mooist zijn in de herfst.

Ongewoon, zo mag je het uitzicht vanop het loopbruggenparcours van de Promenoir des cimes wel noemen. Net als vogels en eekhoorns, kijken we vanop 15m naar de boomkruinen rondom. Wondermooi, nu de bladeren in vuur en vlam staan. Deze escale forestière (woudhalte) in het woud van Bon-Secours, op de grens van België en Frankrijk, is de uitgelezen toegangspoort tot het Parc Naturel des Plaines de l'Escaut of Natuurpark Scheldevlakten. Dit park in het westen van Henegouwen van 46.000ha vormt een groene buffer tussen de Rijselse agglomeratie en de Borinage.

