In Meise hebben Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits en Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir woensdagavond de volledig vernieuwde Plantentuin feestelijk geopend. De Plantentuin heeft onder meer nieuwe onthaalgebouwen, twee nieuwe tuinen en een nieuwe permanente expo.

De Plantentuin verwelkomt de bezoekers voortaan op een ruimwelkomstplein aan de hoofingang. Rond dat plein bevinden zich het nieuwe onthaalgebouw met ticketing, de Tuinwinkel en sanitair, en de gerestaureerde Vlaamse hoeve, waar tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. De eerste van die tentoonstellingen is 'Straffe Koffie', een tentoonstelling over alle aspecten van koffie.

De Vlaamse hoeve © Plantentuin Meise

Ook aan de andere kant van het domein werd een nieuw bezoekerscentrum in gebruik genomen. De bezoekerscentra zijn het startpunt voor vier thematische wandelingen: Mensen en Planten, de Wereldtuin, Historische Tuinen en de highlights van het seizoen. Nieuwe bewegwijzering, knooppunten en informatiepanelen in vier talen gidsen de bezoekers door het 92 hectare grote domein.

Twee nieuwe tuinen

Geuren- en kleurentuin © Plantentuin Meise

Vlakbij de hoofdingang zijn er twee nieuw aangelegde omheinde tuinen, de Middeleeuws Tuin, en de Geuren- en Kleurentuin. Achter de Oranjerie werd de historische ommuurde tuin nieuw leven ingeblazen en omgetoverd tot een Culinaire Tuin.

Ook de Eredreef werd helemaal heraangelegd, waarbij de oude beukenlaan vervangen is door watercipressen, die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering.

In het kasteel is er voortaan een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Plantentuin, het domein en zijn bewoners.

© Plantentuin Meise

In de nieuwe infrastructuur van de Plantentuin is zo'n 9 miljoen euro geïnvesteerd. "De Plantentuin is nu klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw", zegt administrateur-generaal Steven Dessein. "We hopen de bezoekers te kunnen boeien en inspireren."

Toeristische trekpleister

Voor minister Crevits heeft de coronacrisis aangetoond dat tuinen van levensbelang zijn. "Maar de Plantentuin is meer dan zomaar een tuin, het is een inventarisatieplaats voor duizenden planten, een bakermat van wetenschappelijk onderzoek op wereldniveau. Als gerenommeerde wetenschappelijke instelling draagt ze bij aan de kennis en het behoud van planten wereldwijd. Daarnaast maken scholen en het grote publiek gretig kennis met de vele planten. De Plantentuin is dus ook een van dé voorbeelden om wetenschap dicht bij de mensen te brengen."

"De Plantentuin heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een ware toeristische trekpleister", zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir. "De afgelopen jaren is het aantal bezoekers verdubbeld, en zelfs tijdens de coronacrisis, met een tijdelijke sluiting en beperkende maatregelen, is het aantal bezoekers slechts met 20 procent gedaald. Nu willen we de Plantentuin uitspelen om ook buitenlandse toeristen aan te trekken. Want of het nu foodies zijn, geschiedenisenthousiastelingen of 'gewone' natuurliefhebbers, iedereen komt hier aan zijn trekken."

Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise. www.plantentuinmeise.be

