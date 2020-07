De oorspronkelijke woning van Oostends kunstenaar James Ensor is vanaf nu opnieuw te bezoeken. Het museum werd omgetoverd tot een belevingscentrum. De opening was gepland voor mei, maar werd uitgesteld door de uitbraak van het coronavrius.

Het museum bestaat uit het oorspronkelijk huis van de kunstenaar en een interactief belevingscentrum in het aanpalende pand. Elke ruimte is toegespitst op een apart thema uit het leven en werk van Ensor. Naast de klassieke audiotour is er ook een familietour waarbij Gust, de kamerknecht van Ensor, je meeneemt op avontuur met grappige anekdotes en doe-opdrachten.

"Als geen andere schilder was deze pionier van de moderne kunst zo verbonden met zijn geboortestad", zegt curator Xavier Tricot. "Ensor schilderde niet alleen zeegezichten, maar ook de haven, daken en straten van Oostende."

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir beschouwt Ensor ook als een van de Vlaamse meesters. "De volgende jaren wil ik verder gaan in de ingeslagen weg en het concept 'Vlaamse meesters' verder opentrekken", zegt ze. "Van Limburg tot West-Vlaanderen. Het James Ensorhuis is een prachtig voorbeeld van de richting die ik uit wil."

Het vernieuwde museum moest normaal opengaan op 19 mei, maar dat werd uitgesteld door de coronacrisis. De renovatiewerken liepen eveneens vertraging op. Provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen investeerden respectievelijke 125.000 en 1.809.870 euro in het project.

De eerste tentoonstelling expositie loopt tot 27 september en is vooral een hulde van de badstad aan een van haar beroemdste zonen. Tickets moeten vooraf gereserveerd worden via www.ensorstad.be. Vergeet je mondmasker niet.

