Om ervoor te zorgen dat iedereen deze zomer van een veilige zwempartij kan genieten in eigen land, lanceert de FOD Economie de campagne Zorgeloos zwemmen door de juiste reflexen.

Veel Belgen zullen deze zomer wellicht in eigen land doorbrengen. Om volop te genieten van het mooie weer, zijn waterpartijen de ideale ontspanning en verfrissing. De installatie van privézwembaden, -jacuzzi's en -spa's kende de laatste jaren een spectaculaire groei, die nog werd versterkt door de recente gezondheidscrisis en lockdown.

Bij snikheet weer bieden waterpartijen niet alleen de nodige afkoeling, ze houden ook een risico op verdrinking in voor kinderen. Daarom lanceert de FOD Economie de preventiecampagne "Zorgeloos zwemmen door de juiste reflexen".

De juiste reflexen

Privézwembad, opblaasbaar zwembad, meer, vijver, spa ... wat je favoriete zwemplek ook is, geniet in alle veiligheid door deze reflexen in het achterhoofd te houden:

Laat een volwassene een waakzaam oogje in het zeil houden. Een kind kan verdrinken zonder lawaai te maken in slechts 2,5 cm water (een duim diep)!

Let er op dat het kind in een bad speelt dat aangepast is aan zijn grootte of leeftijd.

Maak je kinderen bewust van de verdrinkingsrisico's (niet kibbelen, niet lopen, elkaar niet duwen, niet in het water springen om iemand te redden, hulp vragen van een volwassene in geval van problemen).

Kinderen die niet kunnen zwemmen, geeft u best zwemvesten, armbandjes, een zwempak met vlotters of andere drijfsystemen, van zodra ze in de buurt van het zwembad komen.

Hou ook steeds een reddingsboei in de buurt van het zwembad die correct is opgeblazen en is aangepast aan het kind. Hou daarbij steeds voor ogen dat dit niet volstaat voor kinderen die niet kunnen zwemmen.

Hou waterbehandelingsproducten uit de buurt van kinderen.

Gebruik waar mogelijk veiligheidsvoorzieningen zoals een omheining en een alarm.

Controleer of zwemmen toegelaten is in meren of vijvers en vermijd waterpartijen die niet onder toezicht staan.

Hou er rekening mee dat zwemmen in steengroeven zeer gevaarlijk is door de aanwezigheid van steile kliffen en rotsen.

Beperk het risico op thermische shock door je langzaam onder te dompelen in koud water.

Ontzeg kleine kinderen de toegang tot jacuzzi's en spa's en hou de watertemperatuur in de gaten. Kinderen zijn immers gevoeliger voor warmte dan volwassenen (maximaal 30°C voor kinderen en 40°C voor volwassenen).

Naast deze tips is het ook noodzakelijk om kinderen al op jonge leeftijd (bijv. 3-4 jaar) te leren zwemmen: zo kunnen ze in alle soorten waterpartijen zwemmen.

Nog meer tips, vind je op zorgelooszwemmen.be

Als gevolg van het covid-19-virus, zijn vijvers, meren,... pas toegankelijk vanaf 1 juli. Veilig zwemmen vereist schoon zwemwater. Het water in de zwem- en recreatiezones moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. De Vlaamse Milieumaatschappij controleert dat water in Vlaanderen in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Het zwemwater aan de zee wordt van juni tot half september gemiddeld anderhalve keer per week onderzocht. De waterkwaliteit aan de zee vermindert meestal na hevige regenbuien.

De openbare zwemvijvers worden vanaf mei wekelijks gecontroleerd.

Het water van de recreatievijvers wordt om de twee weken onderzocht. In recreatievijvers mag niet gezwommen worden. Wilt u veilig zwemmen dan de waterkwaliteit van kustwater of vijvers in uw buurt op de overzichtskaart.

