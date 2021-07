De watersnoodramp noopte een aantal belangrijke toeristische trekpleisters in Wallonië, amper twee maanden na het beëindigen van de lockdown, weer te sluiten. Morgane Vander Linden van de Waalse Dienst voor Toerisme raadt aan altijd de facebookpagina van de bestemming die je wil bezoeken te checken om onaangename verrassingen te vermijden. Wij lijsten er alvast enkele op.

Alternatieve route in Grotten van Han

De Grotten van Han in Han-sur-Lesse kregen het hard te verduren door de woeste kracht van de Lesse. In enkele zalen van de grot kwamen rotsblokken naar beneden en de ruimte met het spektakel van Luc Petit liep volledig onder. Ook restaurant Le Pavillon, vlakbij de ingang van de grot, is nagenoeg helemaal vernield door de hoeveelheid water die er met een hels tempo door raasde. Het dierenpark liep geen blijvende schade op. "We hebben hier de afgelopen vier dagen met man en macht schoongemaakt, hersteld en opgeruimd", zegt woordvoerster Kim Delescluze maandag. Het wildpark hebben we na drie dagen weer kunnen openen. En vanaf 20 juli kan je opnieuw de grot bezoeken, maar enkel de vier eerste zalen. Zij zijn veilig verklaard na grondige controle. Het is dus de bedoeling dat bezoekers een alternatieve route volgen. Wanneer ook de andere zalen weer open kunnen, weten we niet. Specialisten moeten de delicate gewelven eerst grondig bestuderen.

Plopsa Coo weer open op 24 juli

Ook in pretpark Plopsa Coo, in Stavelot, is de ravage enorm. Het park ligt naast de Amblève en de watervallen van Coo. Op donderdagochtend trad de Amblève buiten haar oevers en liep de helft van het park onder. Bezoekers waren er op dat moment gelukkig al niet meer, want de dag voordien was al besloten tot evacuatie. Het team is momenteel druk bezig met het opruimen en kuisen van het park en we zijn van plan om opnieuw te openen zaterdag 24 juli, klinkt het maandag bij Plopsa Coo, waar de precieze omvang van de schade nog moet duidelijk worden. Wie een reservatie heeft voor een bezoek tijdens de sluiting, kan dat ticket op een latere datum gebruiken om het park te bezoeken.

La Boverie Luik: kunstwerken in veiligheid

Het museum voor schone kunsten in Luik, La Boverie, houdt voorlopig de deuren dicht tot nader order. De vijver voor het museum leek op een gegeven moment één geworden met de aangrenzende Maas. Maar La Boverie meldt dat alle werken tijdig in veiligheid konden gebracht worden en er dus geen schade is aan de collectie schilder-en beeldhouwkunst.

Walibi: vrees voor lange sluiting

Pretpark Walibi, in de provincie Vlaams-Brabant, blijft eveneens dicht voor onbepaalde tijd. Het grootse deel van de attracties kwam er onder water te staan, onder meer omdat de Dijle buiten haar oevers was getreden. Doordat vooral de technische infrastructuur zwaar beschadigd is, vreest het park dat een snelle heropening niet aan de orde is. De verkoop van tickets en abonnementen is voorlopig opgeschort. Wie al gereserveerd had, kan omboeken.

Durbuy: vraag om niét te komen

Een belangrijke toeristische trekpleister in de Ardennen is het kleinste stadje van België, Durbuy, in de provincie Luxemburg. Het hele centrum met de populaire Place aux Foires werd tijdens het noodweer zowat onderdeel van de Ourthe die buiten haar oevers trad. Onder andere Sanglier, het luxehotel van Vlaams zakenman Marck Coucke is tot nader order gesloten. Avonturenpark Durbuy Adventure Valley, dat in hoger gelegen gebied ligt, bleef dan weer gespaard van het water en is dus wel open. Maar Durbuy Tourisme vraagt niet af te zakken naar het anders zo idyllische Durbuy en je verblijf op een latere datum te plannen.

