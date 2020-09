In het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel is de nieuwe Galerij 'Levende Planeet' geopend. In deze vleugel tonen 850 opgezette dieren wat biodiversiteit is.

De Levende Planeet vormt het sluitstuk van een zestien jaar durende renovatie van de permanente zalen in het Museum voor Natuurwetenschappen, dat vooral bekend staat voor zijn indrukwekkende dinosaurusskeletten. De Dinogalerij kreeg als eerste een opfrissing, daarna volgden de galerij van de Evolutie, van De Mens en nu dus de Levende Planeet.

Met De Levende Planeet krijgt het museum er een afdeling van liefst 2000 m2 bij, verspreid over twee verdiepingen. 850 opgezette dieren, die voornamelijk uit de depots van het museum komen, illustreren de ongelooflijke diversiteit aan levende wezens op aarde: van de kleinste bladluis tot de grootste giraf. Dat is nog maar een fractie van de 38 miljoen specimens die het museum in de afgelopen 200 jaar wist te verzamelen, bewaard in bokalen met alcohol of opgezet. Via kubussen ontdek je ook hun verschillende biotopen.

Gedraaide blauwe vinvis

De bovenverdieping van de Levende Planeet is ingericht in de vroegere walviszalen. Blikvanger daar is het imposante skelet van de blauwe vinvis, die voor het eerst in zes jaar terug te zien is. Met zijn 23 meter en een gewicht van 3,5 ton is hij het grootste dier van de galerij. Tot 2014 was hij te bezichtigen in de walvissenzaal van het museum, waar het skelet in de jaren 80 werd geïnstalleerd via het dak. Voor de renovatiewerken kreeg men hem er helaas niet uit. Hij werd gedemonteerd en later weer geassembleerd in omgekeerde richting, zodat hij nu naar de bezoekers is gericht. Vandaag neemt de blauwe vinvis een ereplaats in.

Een galerij die gewijd is aan de biodiversiteit kan niet voorbijgaan aan de actualiteit. De biodiversiteit op aarde mag dan indrukwekkend zijn, -wetenschappers beschreven tot nu toe 1,8 miljoen soorten -, er zijn er in de afgelopen decennia helaas ook vele van de aardbol verdwenen, al dan niet door toedoen van de mens. Projecties tonen die veranderende wereld.

In de nieuwe zalen is ook ruimte gemaakt voor educatieve interactieve installaties, 3D-aanraakmodellen, visuele media en animaties.

De Levende Planeet. Permanent in het Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel. Info: www.natuurwetenschappen.be

