Barbara d'Ursel de Bousies groeide op in het kasteel van Hex in Tongeren. Haar huwelijk met graaf Jean-Louis de Nicolaÿ bracht haar naar de Vallée du Loir, een zijtak van de Loire, waar ze in Château du Lude woont. Tips van een kasteeldame.

Landgenoten leren ons hun stek in het buitenland kennen, de plekken waar ze vrienden mee naartoe nemen of gezellig een hapje gaan eten... en vertellen ons waarom de stad of streek waar ze wonen het ontdekken waard is.

Le Lude, een stadje tussen Tours en Le Mans, heeft net als zijn kasteel wortels in de middeleeuwen. Dat zie je aan de witte kalkstenen huizen met leien daken. Maar er zijn ook panden met een renaissancegevel, zoals het gasthuis en de kapel van barmhartigheid. Ons kasteel kan je bezoeken, net als vele andere in deze regio. Wat de ervaring uitzonderlijk maakt, is dat het een van de weinige is dat zonder onderbreking bewoond is gebleven. Van versterkte middeleeuwse burcht tot 17de-eeuws plezierhof en nu onze woonst liggen meer dan tien eeuwen geschiedenis. De gevel uit de renaissance is uniek. We ontvangen bezoekers over vijf verdiepingen, zodat ze een idee krijgen van de elegantie van de salons, maar ook van het huiselijke leven, van keuken tot linnenkamer. Het kasteel is in de eerste plaats een woning, en daarnaast een imposant monument. De tuinen in terrasvorm, waar ik bijzonder op gesteld ben, grenzen aan de Loir. Gasten neem ik altijd mee door de Vallée du Loir, 300 km lang en minder bekend dan grote zus de Loire met e. Toch kom je ook hier minstens 100 kastelen en landhuizen tegen. Ze zijn minder bekend, rustiger gelegen en je betaalt niet snel te veel voor een drankje. De route langs de Loir brengt je ook door schilderachtige dorpjes: Poncé sur Loir, la Possonnière, Montoire en Troo met zijn rotswoningen. Een vaste stop is de wijngaard van Jasnières. De witte wijn is van topkwaliteit. Kastelen die ik graag toon zijn Champchevrier, Langeais en Villandry, met een van de mooiste tuinen van Frankrijk. En het kasteel van Montgeoffroy, het dichtst bij ons. Dat hier zoveel kastelen zijn, komt omdat in de 16de en 17de eeuw, de bloei van de renaissance, koningen dol waren op de Loirevallei. En dus lieten ook hun familie en hovelingen monumentale panden optrekken. Het dorp La Chartre-sur-Loir, op 30 km van Le Lude, is een van mijn favoriete uitstappen. Het is er gezellig flaneren in de kleine straatjes en je kan er snuisteren bij de vele antiquairs en brocanteurs. Le Mans is dan weer interessant voor zijn Gallo-Romeinse muren, sublieme kathedraal en de oude stad. Voor liefhebbers van autosport is het circuit van de 24 uur een must. En in het kasteel van Angers, een uurtje rijden van bij ons, moet je zijn voor het wandtapijt van de Apocalyps. Het werd gemaakt in de 14de eeuw, is 100 meter lang en telt 74 scènes. Ze verbeelden de apocalyps, maar vooral ook de problemen van de 100-jarige oorlog die toen volop woedde. Op 80 km ligt het charmante tours, met aangename hoofdstraat en veel winkels. De Place Plumereau met middeleeuwse vakwerkhuizen is een pittoreske plek voor een koffie op een terrasje. En Tours heeft prachtige tuinen, waaronder de 19de-eeuwse Jardin des Prébendes d'Oé en de Jardin Botanique. Hier in het departement Sarthe schotelen we graag rillettes maison voor, een paté van varkensvlees. Ook de marmite sarthoise, een lokale waterzooi, riviervissen als forel en sander en wilde boschampignons zijn een onderdeel van de lokale keuken. En vergeet niet de gerookte filet mignon en kazen uit de omliggende boerderijen. Enkele goeie adresjes? Miton in Chahaignes, les Mères Cocottes in Beaumont-sur- Dême of la Renaissance in Lude. Wil je graag logeren in een kasteel? Dan raad ik het 16de-eeuwse Château d'Hodebert in St-Paterne-Racan aan. Het wordt uitgebaat door de adellijke familie de la Bouillerie. Die kocht het in 2004 opnieuw, nadat het uit handen van de familie was geraakt, en voerden grondige restauratiewerken uit, met respect voor de historische interieurs. Je kan er verblijven in de kasteelkamers of in de paviljoenen in het park. Ga voor mooie souvenirs zeker een kijkje nemen in Malicorne-sur-Sarthe, waar ze een lange traditie hebben van vaatwerken decoratie in faience. Je vindt het bij kunstatelier Bourg Joly. Of er is het glasblaaswerk uit Poncé sur Loir. En ook de streekproducten en de wijn van Jasnières zijn een goede keuze. De grote troef van de Vallée du Loir is dat het een erg landelijke regio is, ver van het stadsgewoel en de drukke kust. Een ware immersie in het bucolische leven, met wandelingen, fiets- tochten langs het water - er loopt een fietsroute door de Vallée du Loir -, visvangst, jacht en een rijk patrimonium aan kastelen en kerken. En we hebben hier geen bergen, veeleer een glooiend landschap, waardoor fietsen geen fysieke beproeving hoeft te zijn. De dorpsbistro's, het traditionele ambachtelijke werk, de dichte wouden en de klei en kalksteen die het dorps- of stadsbeeld bepalen maken het plaatje compleet.