Ook al lieten regen en wind zich gelden, het kwik zakte deze winter zelden onder de 0°C. Deze zachte temperaturen hebben geleid tot een daling van het aardgasverbruik. Goed nieuws voor je rekening!

December 2019 tot februari 2020 waren de warmste maanden die ooit in Europa zijn geregistreerd. De gemiddelde wintertemperatuur bedroeg in ons land 6,3 ° C, volgens het klimatologisch overzicht van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Een temperatuur die veel hoger is dan de normale gemiddelde temperatuur die 3,6 ° C bedraagt.

Deze milde temperaturen hebben geleid tot een daling van het energieverbruik, en vooral dan van aardgas. Het verbruik in december 2019 was inderdaad 10 tot 15% lager dan in een traditionele maand december, melden de energieleveranciers.

Goed nieuws voor jouw factuur

Dit lagere aardgasverbruik zal op zijn beurt leiden tot een lagere energierekening. Goed nieuws voor de portefeuille van veel Belgen. Cijfers van de Federatie van Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg) bewijzen het: de rekening voor een gemiddeld gezin zou alleen voor december 18 tot 27 euro lager kunnen liggen.

Enkele voorbeelden:

Bij Engie rekent men op een gemiddelde daling van de rekening, alleen al voor december, van 15 tot 20 euro.

Bij Eneco daalde het aardgasverbruik in december met 11% en in januari met 15%. "Dit betekent dat een vierpersoonshuishouden met een gemiddeld jaarverbruik 50 euro minder zal betalen", aldus de leverancier.

Grotere invoer

Een andere verklaring voor deze prijsdaling is de toegenomen gasinvoer de afgelopen maanden. Met andere woorden, we importeren meer gas dan we verbruiken. Dit grotere aanbod, in combinatie met de gedaalde vraag, zorgen dat de aardgasreserves groot zijn. Een prijsstijging ligt dus niet meteen in het vooruitzicht.

