In het Gents Universitair Museum (GUM) opent donderdag een opmerkelijke tentoonstelling over de penis. Al willen de onderzoekers meer tonen dan de traditionele academische blik op het onderwerp. 'Phallus. Norm & Vorm' gidst bezoekers langs een 70-tal objecten over de geslachtsdrift en moderne vraagstukken die de piemel overstijgen. "Het is zeker geen stijve bedoening geworden", zegt onderzoeker Lyvia Diser.

Twee jaar geleden zijn Gentse onderzoekers begonnen aan een schattenjacht die te zien is in de gebouwen van het GUM. "De rode draad is de piemel", begint Diser. "Maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten is het geen piemel-expo geworden. Je zal hier niet de grootste, de kleinste, de dikste of de dunste kunnen bewonderen."

Bezoekers kunnen ontdekken hoe biologen en andere wetenschappers de voorbije decennia elk aspect van het geslachtsorgaan hebben belicht. "Waarom de phallus? Omdat het de mensen raakt", zegt Diser. "Vanaf de vroegste eeuwen zie je dat in grotschilderingen. En vandaag nog steeds, bijvoorbeeld in toilethokjes. Mensen sturen dickpics naar elkaar. Iedereen is er heel erg mee bezig. En die fascinatie fascineert ons."

De expositieruimtes zijn gevuld met onderzoeksobjecten, prototypen van seksspeeltjes en kunstige interpretaties van de penis. Maar ook het mannelijk overwicht in de collectie was een bron van inspiratie voor de denkers die de tentoonstelling hebben samengesteld. Zo wordt een nieuwe dimensie toegevoegd met reconstructies van de clitoris, die anatomisch erg gelijkaardig is aan het mannelijk geslachtsorgaan, en worden bezoekers uitgedaagd om na te denken over mannelijkheid. Ook gendervraagstukken worden niet uit de weg gegaan.

GUM, Ledeganckstraat 35, 9000 Gent; 'Phallus. Norm & Vorm' loopt van 24 maart tot 8 januari 2023.

