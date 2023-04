Ook Duitsland heeft Waddeneilanden: de Ostfriesischen Inseln. Ontdek Norderney, het bekendste eiland, in 6 highlights.

1. VLEUGJE KNOKKE. Norderney telt slechts één stad: een gezellige badplaats met dezelfde naam, die zich profileert als een lightversie van het mondaine Knokke. Het compacte centrum is een mix van autovrije winkelstraten met trendy shops, luxeboetieks, leuke terrasjes en veel open ruimte. De binnenstad wordt van de zee gescheiden door een brede strandpromenade, met daarachter duinengordels en laagbouwprojecten. Er wordt hier duidelijk voorzichtiger omgesprongen met beton dan aan onze kust. 2. DAGJE WELLNESS. Vergelijk het weer op Norderney met dat in België: er zit al eens een mindere dag bij. Die kan je makkelijk overbruggen door je te laten verwennen in het bade:haus, een gloednieuw badencomplex. De recreatieve zone focust op families, met een landschapszwembad, glijbanen, gevoelsmuren en kinderspelen. Maar het is de thalasso, met strak ingerichte omkadering, die ons hart heeft veroverd. Over twee verdiepingen vind je sauna's, baden en een uitgebreide keuze aan massages en kuren. En je kan er terecht voor een gezonde hap. 3. WADDENZEE. De noordkant van het eiland ligt aan de Noordzee, de zuidkust aan de Waddenzee, een immens natuurgebied dat dagelijks - afhankelijk van het tij - fascinerende metamorfoses ondergaat. De toeristische dienst van Nordeney plant wekelijks wandelexcursies in de Waddenzee. Biologen zorgen voor interessante achtergrondinformatie over het unieke karakter van de Waddenzee als Unesco Werelderfgoed. Vergeet dus je rubberlaarzen niet. 4. STRANDPLEZIER. Op Norderney is er geen gebrek aan zandstranden, met West- en Nord-Badestrand als populairste, want gelegen langs de drukke strandpromenade. Verkies je toch de absolute rust, trekt dan naar het meest oostelijke en weidse Oasestrand. Dat bereik je enkel na een fikse wandeling door de duinen. Strand en duinen lopen hier door elkaar en bij springtij dringt de zee tientallen meters het duinenlandschap binnen. Bij locals is Die Weisse Düne populair, een strand met strandrestaurant en een van de meest trendy hotspots. 5. FIETSEN. Het eiland is een droomspot voor fietsers en wandelaars. Liefst 85% is beschermd natuurgebied: het Nationaal Park Niedersächsisches Wattenmeer. Sommige delen zijn ontoegankelijk voor het publiek, andere dooraderd met wandel- en fietspaden. De fiets is ideaal om je te verplaatsen op Norderney. Voor 8 euro huur je er een voor een dag, overal zijn fietsverhuurders en ook e-bikes zitten in het ruime aanbod. De routes zijn bewegwijzerd en doorkruisen vooral duinengebied. Vrees - of zoek - geen hoogteverschillen, want Norderney is plat. 6. CULINAIR. Norderney verwendt je met gezellige bistro's, trendy strandbars en culinaire pareltjes. Restaurant Esszimmer (inselloft-norderney.de/essen) is een van de meest verfijnde adresjes, met chef-kok Felix Wessler als creatieve tovenaar. Strandrestaurant Die Weisse Düne (weisseduene.com) is het populairst. De sfeer is luidruchtig, met een hoog m'as-tu-vu-gehalte, de bistrokeuken is correct. Restaurant Milchbar (milchbar-norderney.de), een historisch paviljoen met 270° panoramisch zicht op zee, is de ideale setting om bij zonsondergang van een wijntje en een lokaal gerecht te genieten.