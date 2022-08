In Antwerpen is de aftrap gegeven van het elektrisch deelfietsensysteem dat de komende maanden wordt uitgerold in een gebied met maar liefst 32 steden en gemeenten in de regio's Antwerpen en Waasland. Tegen november zouden er zowat 1.650 deelfietsen beschikbaar moeten zijn, via de app van uitbater Donkey Republic.

Het elektrisch deelfietsensysteem doet denken aan de populaire Antwerpse Velo-stadsfietsen, maar het netwerk zal gezien de schaal een pak minder fijnmazig zijn. De fietsen zullen in eerste instantie vooral te vinden zijn aan mobiliteitshubs waar je vlot kan overstappen van en naar andere vervoersmiddelen. Er zijn geen vaste stations, wel drop zones.

"We zorgen opnieuw voor een alternatief voor de eigen wagen, om met een gerust gemoed naar Antwerpen af te zakken of je elders in de regio te verplaatsen", zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. "Het doelpubliek is heel breed: iedereen die vandaag voor pakweg vijftien kilometer of zelfs iets minder nog de wagen neemt, recreatief of professioneel. Het Velo-systeem heeft zijn nut al bewezen, we zijn ervan overtuigd dat voor iets grotere afstanden dit elektrisch deelfietsensysteem een goede oplossing kan zijn."

Het project is in handen van Lantis, dat als bouwheer van de Oosterweelverbinding mee wil zorgen voor de beloofde modal shift naar minder gebruik van de eigen wagen. Het Deense Donkey Republic werd geselecteerd om het systeem praktisch uit te bouwen en uit te baten.

"Het stijgend gebruik van fietsen in steden heeft een positieve impact op de leefbaarheid", zegt de CEO van Donkey Republic, Erdem Ovacik. "Je krijgt veiliger verkeer, een geruster gevoel op straat, een betere gezondheid én de lokale economie vaart er wel bij, want mensen stoppen dan vaker om bijvoorbeeld een koffie te drinken of een boodschap te doen."

Het elektrisch deelfietsensysteem doet denken aan de populaire Antwerpse Velo-stadsfietsen, maar het netwerk zal gezien de schaal een pak minder fijnmazig zijn. De fietsen zullen in eerste instantie vooral te vinden zijn aan mobiliteitshubs waar je vlot kan overstappen van en naar andere vervoersmiddelen. Er zijn geen vaste stations, wel drop zones."We zorgen opnieuw voor een alternatief voor de eigen wagen, om met een gerust gemoed naar Antwerpen af te zakken of je elders in de regio te verplaatsen", zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. "Het doelpubliek is heel breed: iedereen die vandaag voor pakweg vijftien kilometer of zelfs iets minder nog de wagen neemt, recreatief of professioneel. Het Velo-systeem heeft zijn nut al bewezen, we zijn ervan overtuigd dat voor iets grotere afstanden dit elektrisch deelfietsensysteem een goede oplossing kan zijn."Het project is in handen van Lantis, dat als bouwheer van de Oosterweelverbinding mee wil zorgen voor de beloofde modal shift naar minder gebruik van de eigen wagen. Het Deense Donkey Republic werd geselecteerd om het systeem praktisch uit te bouwen en uit te baten."Het stijgend gebruik van fietsen in steden heeft een positieve impact op de leefbaarheid", zegt de CEO van Donkey Republic, Erdem Ovacik. "Je krijgt veiliger verkeer, een geruster gevoel op straat, een betere gezondheid én de lokale economie vaart er wel bij, want mensen stoppen dan vaker om bijvoorbeeld een koffie te drinken of een boodschap te doen."