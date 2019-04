In de hoofdstad kan je voortaan niet alleen een auto aanvragen via internetbedrijf Uber, maar ook een fietsrit. De 'Jump' is donderdag gelanceerd. Brussel is de vijfde Europese stad die Uber-deelfietsen krijgt.

Wie regelmatig in de hoofdstad komt, heeft ze misschien al opgemerkt, de knalrode elektrische fietsen. Vijfhonderd zijn het er en ze zijn in eerste instantie verspreid over zes gemeenten: Brussel Stad, Sint Gillis, Elsene Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Daardoor is het grootste gedeelte van de stad te bereiken met deelfietsen. Je kan ze overal binnen de Uberzone (duidelijk via app) achterlaten. Ben je buiten de zone, dan krijg je een melding. 'De Brusselse binnenstad kan uitdagend zijn om vlot door te navigeren,' zegt Nikolaas Van de Loock, General Manager JUMP België. 'We zijn enthousiast om mensen via de Jump-fietsen aan te sporen zich zonder eigen wagen te verplaatsen.'

Een volledig opgeladen batterij kan 34 kilometer mee. Die batterij is uitneembaar en wordt regelmatig opgeladen door de mensen van Uber die zelf rondrijden met een elektrische bakfiets.

Een rit met JUMP kost 1 euro om de fiets te ontgrendelen en daarna 0,15 euro per minuut. Om de lancering te vieren biedt JUMP via de Uber app vanaf donderdag 25 april tot en met zondag 28 april vier dagen lang gratis ritten aan in Brussel.

Hoe werkt het?

JUMP fietsen kan je vinden en ontgrendelen via de Uber app.

Klik op 'mode switch' op de startpagina van de Uber app en selecteer 'fiets'

Je zal de beschikbare fietsen rond je zien en kan er dan eentje selecteren om te reserveren

Vind de dichtstbijzijnde fiets, scan de QR-code, zet je helm op en GA!

Parkeer de fiets waar jij dat wil, binnen de JUMP zone en uit de weg van andere

De JUMP fiets gaat tot 25km/u, is 24/7 beschikbaar, en kost ?0.15/minuut na ?1,- ontgrendeling.