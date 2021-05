Vandaag wordt het startsein gegeven voor de twintigste editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Aan het concours, dat door de coronacrisis een jaar uitgesteld werd, zullen uiteindelijk 58 kandidaten deelnemen: ze komen uit alle hoeken van de wereld, maar niet uit België. De winnaar kennen we op 29 mei.

Van de 74 kandidaten die geselecteerd werden voor het concours in 2020, nemen er dit jaar 58 deel aan de uitgestelde wedstrijd. Het gaat om 49 mannen en 9 vrouwen van 16 verschillende nationaliteiten. Vooral Korea (15 kandidaten), Rusland (11 kandidaten) en Japan (7 kandidaten) zijn goed vertegenwoordigd.

Het belooft een bijzondere, COVID-proof editie te worden. "Voor het eerst in de geschiedenis zullen ze moeten optreden zonder publiek in de zaal. Maar wat blijft, is hun geweldige talent, hun passie en gedrevenheid om te laten zien wat ze waard zijn in dit 'wereldkampioenschap' van de muziekwedstrijden", klinkt het bij VRT.

Om het concours dit jaar toch te laten doorgaan, wordt een aantal veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het aantal halvefinalisten wordt beperkt tot 12, in plaats van de gebruikelijke 24 halvefinalisten. Elke halvefinalist speelt een concerto van Mozart en een recital tijdens één optreden. Het aantal finalisten wordt dan weer beperkt tot 6, in plaats van 12. "In de grote zaal van Bozar is een monsterpodium geïnstalleerd", aldus VRT. Daar, in het Paleis voor Schone Kunsten, vindt de finale plaats.

Coronadiscipline

"Achter de schermen zal de grootst mogelijke coronadiscipline heersen: gescheiden circuits voor alle categorieën van medewerkers, rigoureuze afstandsregels, maskerplicht, handhygiëne enz. Maar op het scherm krijgt de kijker wat hij of zij verwacht en verdient: een uitgebreide blik voor en achter de schermen van een van de meest prestigieuze en slopende pianoconcoursen ter wereld", klinkt het bij de openbare omroep.

Over de hoogtepunten van de eerste ronde, van maandag 3 mei tot zaterdag 9 mei, wordt bericht op VRT NWS, Facebook, Twitter en Instagram. Canvas zendt de halve finale, van maandag 10 mei tot zaterdag 15 mei, rechtstreeks uit vanuit Flagey in Brussel. De namiddagsessies (vanaf 16 uur) zijn op Canvas te volgen, de avondsessies (vanaf 20 uur) worden zowel op Canvas (op het kanaal van Ketnet) als op Klara uitgezonden. Zaterdagavond worden de finalisten bekendgemaakt, die van maandag 24 mei tot zaterdag 29 mei strijden om de overwinning in Bozar.

Live uitzendingen

Elke avond zal een finalist een concerto naar keuze en een plichtwerk brengen, dat de Franse componist Bruno Mantovani speciaal voor het concours schreef. De eerste vijf finaleavonden zijn live te volgen op het kanaal van Ketnet, de laatste finalesessie met proclamatie wordt zaterdagavond 29 mei rechtstreeks uitgezonden op Canvas. Katelijne Boon is als vanouds de gastvrouw tijdens de halve finale en de finale, Clara De Decker staat in voor reportages achter de schermen tijdens de finale. Ook Klara zendt alle finaleconcerten rechtstreeks uit. Lut Van der Eycken presenteert de wedstrijd afwisselend met Nicole Van Opstal.

Op 7 juni vindt het laureatenconcert met de vierde, vijfde en zesde laureaat plaats. Op 9 juni gaat het slotconcert, met de eerste, tweede en derde laureaat door. Klara zendt beide concerten uit, Canvas houdt het op het slotconcert.

In 2019 won de Amerikaanse Stella Chen de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool: zij won 25.000 euro en een Stradivarius-viool in bruikleen. De Belgische Sylvia Huang eindigde bij de zes niet-gerangschikte laureaten. Ze ging wel met de Canvas-Klara Publieksprijs ter waarde van 2.500 euro naar huis.

