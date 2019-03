Tweesprong Hongkong

In Hongkong moet je miljonair zijn om een moderne, comfortabele flat te kunnen betalen, maar een cruise in een van de mooiste baaien ter wereld kost nauwelijks 25 eurocent. Ik stap aan boord van de Morning Star, een van de oude ferry's met houten traveeën die dagelijks de overtocht tussen Kowloon en het eiland Hongkong maken. Het laat me toe de skyline te bewonderen en van het prachtige uitzicht op de wolkenkrabbers en de bergen te genieten. Een goeie tien minuten later bereikt de boot de elegante pier in edwardiaanse stijl.

