Vanaf het winterseizoen in de luchtvaart, dat op 27 oktober bij de start van de herfstvakantie begint, krijgt Brussels Airport er twee nieuwe bestemmingen bij: Essaouria in Marokko en Tromsø in het noorden van Noorwegen. Het totale aantal bestemmingen op Brussels Airport bedraagt al meer dan 200.

De vlucht naar Essaouria wordt twee keer per week uitgevoerd door Ryanair. De vlucht naar Tromsø wordt één keer per week uitgevoerd door SAS en zou vooral de bewonderaars van het noorderlicht of wintersporters moeten aantrekken.

Noorwegen

Er komen vanaf de herfstvakantie ook zes nieuwe routes bij op bestemmingen die al aanbod zaten, met name naar Valencia, Sevilla, Catania, Krakau, Ljubljana en Berlijn. Verschillende maatschappijen kondigen ook aan hun capaciteit of het aantal vluchten te verhogen. Op de lange afstand bijvoorbeeld gaat Ethiopian Airlines elke dag een rechtstreekse vlucht uitvoeren tussen Brussel en Addis Abeba. Nu is dat vier keer per week.