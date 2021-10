Bozar pakt dit najaar uit met een grote naam: de Britse kunstenaar David Hockney krijgt er een grote dubbeltentoonstelling. Het is al bijna 30 jaar geleden dat zijn werk nog in ons land te zien was.

Een eerste tentoonstelling zijn werken uit de Tate Gallery in Londen. De Tate Collectie overspant de periode 1954-2017 en biedt een overzicht van de lange carrière van de 83-jarige kunstenaar. Al zijn hele leven zoekt hij naar nieuwe manieren om de wereld te verkennen en haar voor te stellen. Van popart, over landschappen tot portretten uit de swinging sixties in Londen. En ook nu nog vindt hij zichzelf heruit.

Officieel heet de Tate Collectiegeen retrospectieve, maar eigenlijk is ze dat wel. Het gaat om een uitgebreide reeks van meer dan 80 schilderijen, tekeningen en prenten die Hockney de afgelopen 60 jaar heeft gemaakt. Zo zijn er enkele werken te zien uit zijn Swimming Pool-reeks, die de Californische levensstijl uit de jaren 70 zo treffend in beeld brengt dat ze wereldberoemd werd.

Man in Shower in Beverley Hills, 1964 © David Hockney

'A Bigger Splash' is jammer genoeg in Tate gebleven. Maar een aantal schilderijen uit de zwembadreeks is wel afgereisd naar Brussel. Net als enkele andere memorabele werken, zoals de monumentale dubbelportretten 'My Parents' en 'Mr and Mrs Clark and Percy'. Het indrukwekkende 'Bigger Trees Near Warter' uit 2007 is Hockneys grootste werk (meer dan 12 m lang) en neemt je mee naar een mistroostige dag in Yorkshire, waar de kunstenaar vandaan komt.

My Parents, 1977 © Tate (Joe Humphrys)

iPad-schilderijen

De tweede tentoonstelling biedt een overzicht van zeer recent werk. In de lente van 2020 woonde David Hockney in zijn buitenverblijf in Beuvron-en-Auge, in Normandië. Tijdens de lockdown legde hij via een speciaal voor hem ontwikkeld programma het ontluiken van de Normandische natuur vast op zijn iPad. Hij creëerde in die periode haast dagelijks een werk. Dat resulteerde in 116 kleurrijke schilderingen. Want ook al maakte hij ze op zijn iPad, voor Hockney gaat het wel degelijk om volwaardige paintings. Ook op zijn 83ste blijft hij dus experimenteren.

Nr. 339, 18 mei 2020, schilderij op iPad © David Hockney

'Do remember they can't cancel spring' luidde het motto waaronder hij de evolutie van de lente in beeld bracht. Zo maakte hij van dezelfde boom op verschillende tijdstippen een schilderij. Al deze werken werden geprint op hoogkwalitatief papier en als je er als bezoeker langs loopt, kan je dus letterlijk de lente zien ontluiken.

Het is nog maar de tweede keer dat deze iPad-schilderijen van Hockney getoond worden. Ze zijn alle 116 te zien in Brussel. Daarvoor werden ze enkel nog maar tentoongesteld in de Royal Academy of Arts in Londen.

David Hockney. Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017 / De komst van de lente, Normandië, 2020. Tot 23/1/2022 in Bozar, Brussel. bozar.be

