Elektrisch rijden is milieuvriendelijk, makkelijk en fun, zeker met een tuktuk. Dan ga je vanzelf traag en in het open voertuigje geniet je volop van het landschap. Wij trokken naar de voormalige stoomzagerij in het Limburgse Laakdal, nu een toeristisch trefpunt van de Stichting Kempens Landschap.

De e-tuktuks staan al te glimmen. Het zijn uit de kluiten gewassen exemplaren waar makkelijk vijf mensen in kunnen. Na een technische uitleg, moeten we op de ingebouwde tablet kiezen tussen de landbouwers- of de landschaps-route, telkens 50 km. Maar je kan je evengoed beperken tot een deel van de lus. Wij opteren voor de landbouwersroute, klikken op de tablet een van de stops aan en de e-tuktuk brengt ons er naadloos heen. Geruisloos zoeven we langs hoeves, velden en molens. Af en toe kruisen we een andere familie op tuktuk-uitstap.

Een van de vele molens.

Draaien en manoeuvreren met dit ding vraagt toch wat behendigheid. We stoppen voor een lunch bij Afspanning Den Eik, aan de ingang van het beschermde natuurgebied De Merode. Na 10 km in dezelfde tuktukhouding is het heerlijk om de benen te strekken. Dat kan op het klompenbelevingspad dat hier vertrekt en waar je voor een paar euro houten klompen kan huren. In het aanpalende museum leer je alles over de geschiedenis van dit eenvoudige schoeisel.

Genieten van het voorbijtrekkende landschap. © Kempens landschap

Op de terugweg slaan we enkele knooppunten over want we moeten om 16 uur stipt terug zijn. De e-tuktuk haalt maximaal 45 km per uur, dus proberen we hem op volle kracht te krijgen. Netjes op tijd tuffen we de oude stoomzagerij weer binnen.

De e-tuktuks staan al te glimmen. Het zijn uit de kluiten gewassen exemplaren waar makkelijk vijf mensen in kunnen. Na een technische uitleg, moeten we op de ingebouwde tablet kiezen tussen de landbouwers- of de landschaps-route, telkens 50 km. Maar je kan je evengoed beperken tot een deel van de lus. Wij opteren voor de landbouwersroute, klikken op de tablet een van de stops aan en de e-tuktuk brengt ons er naadloos heen. Geruisloos zoeven we langs hoeves, velden en molens. Af en toe kruisen we een andere familie op tuktuk-uitstap. Draaien en manoeuvreren met dit ding vraagt toch wat behendigheid. We stoppen voor een lunch bij Afspanning Den Eik, aan de ingang van het beschermde natuurgebied De Merode. Na 10 km in dezelfde tuktukhouding is het heerlijk om de benen te strekken. Dat kan op het klompenbelevingspad dat hier vertrekt en waar je voor een paar euro houten klompen kan huren. In het aanpalende museum leer je alles over de geschiedenis van dit eenvoudige schoeisel. Op de terugweg slaan we enkele knooppunten over want we moeten om 16 uur stipt terug zijn. De e-tuktuk haalt maximaal 45 km per uur, dus proberen we hem op volle kracht te krijgen. Netjes op tijd tuffen we de oude stoomzagerij weer binnen.