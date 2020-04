Dit jaar is het onmogelijk om kwekers en tuinliefhebbers samen te brengen in het Park van Beervelde. Dus worden het Tuindagen 2.0, via een virtueel platform.

In deze virtuele editie van de Tuindagen van Beervelde stellen de organisatoren de deelnemers voor die een webshop hebben of via een andere manier bestellingen op afstand kunnen noteren. Op basis van categorie, standhouder of specialiteit kom je op de virtuele Tuindagen bij een deelnemer terecht bij wie je rechtstreeks kan kopen. Verschillende deelnemers bieden ook speciale acties of voordelen aan, gaande van fikse kortingen, gratis thuisleveringen tot moederdagacties én gratis mondmaskers.

De meeste kwekers mogen intussen opnieuw klanten ontvangen. Zij zijn terug te vinden op een interactieve kaart. Door rechtstreeks bij de kwekers te kopen wordt de lokale sierteeltsector gesteund.

Bezoek hier de virtuele Tuindagen.

