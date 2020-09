In Vlaanderen komen meer dan 4.000 verschillende paddenstoelsoorten voor. Probeer op je heerlijke herfstwandelingen zoveel mogelijk soorten te fotograferen. Eet ze niet, pluk ze niet, maar identificeer ze met de ObsIdentify app. Dat is waar Natuurpunt je toe wil aanzetten!

De Digitale Paddenstoelenpluk van Natuurpunt wil iedereen er deze herfst toe aanzetten tijdens wandelingen extra oog te hebben voor de talrijke paddenstoelsoorten die onze natuur rijk is. Zo ontdek je meer over de krachtpatsers van het bos: ze ruimen het op, zijn voedsel voor de dieren en beschermen bomen tegen ziektes. Hoe meer soorten, hoe meer biodiversiteit.

Hoe ga je te werk?

1. Download de poster en hang hem op zodat je enkele van de meest voorkomende soorten leert kennen.

2. Download de ObsIdentify-app en maak een account. Zo vind je je verzameling paddenstoelen terug op waarnemingen.be, de online databank voor natuurwaarnemingen. En kan je je gegevens delen met Natuurpunt. Meer over de ObsIdentify-app lees je hier.

3. Maak een verfrissende herfstwandeling bij voorkeur over vochtige bosgrond.

4. Zoek paddenstoelen en neem enkele foto's van de hoed en de steel.

5. Open de app, laad je foto op, snij eventueel bij en klik op de knop "ObsIdentify". Binnen enkele seconden krijg je een naam en het percentage van zekerheid van de determinatie. Is de identificatie onzeker, kan je via de knop 'pas fotoselectie aan' nog extra foto's van de verschillende onderdelen toevoegen.

© Getty Images

Obsidentify is een beeldherkenningsapp die steeds slimmer wordt naarmate er meer foto's toegevoegd worden. Jouw foto's maken de identificatie dus alleen maar beter. Maar denk eraan dat identificatie niet altijd 100% betrouwbaar is, dus baseer je hier nooit op om eetbare paddenstoelen van niet-eetbare te onderscheiden!

Op het einde van de herfst maakt Natuurpunt bekend hoeveel soorten er in Vlaanderen waargenomen zijn en welke paddenstoelen het meeste voorkwamen.

Samen op verkenning

Heb je het gevoel dat je door de bomen het bos niet ziet en dus best wat hulp kan gebruiken tijdens je verkenning van de paddenstoelenrijkdom in onze natuurgebieden? Schrijf je dan als de bliksem in voor één van de vele paddenstoelenwandelingen die in deze periode van het jaar worden georganiseerd in diverse regio's. Want een paddenstoelenwandeling kan ook perfect coronaproof. Een overzicht van alle wandelingen vind je op de website van Natuurpunt.

Misschien raak je wel helemaal in de ban van paddenstoelen. Dan is het tijd om je aan te sluiten bij één van de paddenstoelwerkgroepen bij jouw in de buurt.

Waarom pluk of eet je best geen paddenstoelen? Dat mag gewoon niet in natuurgebieden.

Sommige paddenstoelen zijn dodelijk giftig. Andere lijken dan weer perfect op eetbare paddenstoelen, dus: niet opeten!

Paddenstoelen zijn belangrijk herfstvoedsel voor insecten en slakken, maar ook voor schattige eekhoorns en reetjes. Laat hun maaltijd dus maar staan.

Paddenstoelen zijn de vruchten van een zwam (zoals appels vruchten zijn van een boom). Als je ze laat staan of liggen kunnen ze hun sporen nog verspreiden en zorgen voor nakomelingen. Ze zijn superbelangrijk in ons ecosysteem.

Paddenstoelen zijn de afvalopruimers van de natuur: zij zorgen ervoor dat alle organisch afval weer voedsel voor de bomen wordt.

Laat anderen ook van deze natuurpracht genieten.

