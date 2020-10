Treintjes van chocola. Wie heeft er als kind niet van gedroomd? Museum Train World in Schaarbeek pakt de komende maanden uit met een aantal prachtige exemplaren. Klaar voor "Choco Loco"?

Al beperkte striptekenaar en Train World-scenograaf François Schuiten zich voor deze tentoonstelling niet tot treinreplica's. Hij ontwierp in totaal twintig chocoladesculpturen die te maken hebben met het leven op en rond het spoor, waaronder de NMBS-windroos, een Thalys, een conducteur of het Gevleugelde Wiel. Pronkstuk is de chocoladen Type 12 Stoomtrein of L'Eléphant, de laatste stoomtrein die in België over de sporen denderde. Hij maakte zijn finale rit in 1962 en de levensechte versie is eveneens te bewonderen in het treinmuseum.

© Train World

1.200 kilo chocolade

Chocoladekunstenaars Peter Teerlinck en Bart Steegmans gingen met de ontwerpen aan de slag. Er werd 1.200 kilo chocola, 30 kilo cacaoboter, 6 kilo cacaopoeder en 30 kilo karton en hard papier voor aangesleept. Zes maanden lang hebben ze er elke dag intensief aan gewerkt. De resultaten zijn te bewonderen tussen de historische treinen in het museum.

© Train World

Waarom nu chocolade bij de treinen? Er zijn meer raakvlakken dan je denkt, zegt Train Worlddirecteur Pieter Jonckers. "Net zoals de spoorwegen dankt de Belgische chocolade haar internationale reputatie aan de industriële vooruitgang in de 19de en 20ste eeuw. In de 19de eeuw verspreidde de faam van de Belgische chocolade zich tot ver buiten onze landsgrenzen, net op het ogenblik dat ons land uitgroeide tot de tweede spoorwegmacht ter wereld."

© Train World

Even proeven?

De chocolade die gebruikt werd voor de sculpturen is in theorie eetbaar. Maar het is nog maar de vraag of het echt lekker zou zijn indien je een stukje van zo'n kunstwerk zou proeven (wat natuurlijk niet mag!). De chocolade werd namelijk niet geselecteerd op basis van smaak.

© Train World

Wie echt wil proeven, kan beter naar de Train World. Shop De peters van de tentoonstelling, chocolatiers Dominique Persoone en Pierre Marcolini, creëerden voor deze tentoonstelling speciale chocolaatjes. Want het zien van zoveel moois in chocola, kan je wel eens doen watertanden.

Choco Loco. Van 20/10/2020 tot 21/2/2021 in Train World, Schaarbeek. Info: www.trainworld.be

