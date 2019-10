Belgisch schilder Paul Delvaux (1897-1994) was gefascineerd door treinen. Dat hij precies 25 jaar geleden overleed, vindt Train World een mooie aanleiding om hem te eren met een retrospectieve.

Het treinmuseum in Schaarbeek stelt dit najaar meer dan 50 originele werken van de surrealistische schilder tentoon, waaronder topstukken zoals 'La Gare Forestière', 'Les Ombres' en 'Le Dernier Wagon'. Ze overspannen de periode 1920 tot 1970 en worden opgenomen in de scenografie van Train World. Het meisje in het rood uit 'La Gare Forestière' wijst de weg naar de meesterwerken die in elke zaal tentoongesteld zijn. 'La fille rouge' vormt dus de rode draad.

