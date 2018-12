Traditionele kerststronk is het favoriete kerstdessert van de Belg

Volgens een enquête van VLAM*, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, maakt de kerststronk onlosmakelijk deel uit van onze eetcultuur. Al staan 7 op de 10 Belgen ook open voor een nieuwe versie van de klassieke kerststronk van ijs of biscuit.

De klassieke kerststronk - van roomijs of van biscuit met slagroom of boterroom - moet vandaag nog altijd niet aan charme inboeten. Voor 41% van de Belgen is dit het favoriete dessert met kerst. Daarmee laat de traditionele bûche opvolgers als ijs (15%) en tiramisu (6%) ver achter zich. Ook klassiekers als fruit (2%) en kaas (1%) worden niet vaak genoemd als favoriete nagerecht bij een kerstmaaltijd.

Deel van de Belgische eetcultuur

Bijna 6 op de 10 Belgen zetten elk jaar een kerststronk op het menu. Het is een jaarlijkse traditie die we graag in stand houden, ook al zijn andere desserts soms even lekker, goedkoper of origineler. Maar liefst 65% vindt dat dit nagerecht bij een traditioneel kerstdiner hoort, en bijna 70% ziet de kerststronk als deel van onze eetcultuur. Anderzijds zien 2 op de 10 Belgen de kerststronk graag eigentijdser en staan 7 op de 10 Belgen open voor nieuwe verrassende smaken, ingrediënten, vormen of texturen.

Liever ijs dan boterroom

De Belgen lusten duidelijk de klassieke bûche, met een lichte voorkeur voor de minder zware ijsstronk (55%) tegenover de feestelijke biscuitbûche met slagroom of boterroom (45%). Al kantelt de verhouding met het ouder worden: waar de jonge generatie (18 tot 34 jaar) voor de ijsstronk gaat (62% vs. 38% biscuit), is net de biscuitversie het populairst bij de oudere generatie (54 jaar en ouder).

Ina Ruckebusch, wetenschappelijk medewerker bij Bakkerijmuseum Veurne, bevestigt de typische Belgische traditie van de kerststronk. "Nochtans is dit gebak waarschijnlijk in Frankrijk ontstaan, eind 19e eeuw, dan vinden we de eerste recepten in Franse kookboeken terug. Oorspronkelijk waren deze rijkelijke zuiveldesserts enkel weggelegd voor de hogere klasse. Pas midden 20e eeuw verschijnt de kerststronk ook op de feesttafel van de gewone Belg. Vanaf de jaren zestig zien we in vaktijdschriften voor banketbakkers steeds meer recepten voor kerststronken opduiken, wat illustreert dat er een duidelijke markt is. En sindsdien is de bûche in België dus een vaste waarde met kerst."

Volgens Ruckebusch speelt ook de ambachtelijke productie een rol. "Belgen hebben een voorliefde én enorm respect voor ambacht. Dat merken we elke dag in ons museum, bezoekers kunnen authentieke, zelf gemaakte producten naar waarde schatten. Kerststronken versieren met marsepeinen figuurtjes is trouwens ook een typisch Belgische traditie. Sinds de 19e eeuw staat ons land - samen met Duitsland - hierom bekend. En uiteraard versterkt dergelijke versiering de nostalgie en het familiegevoel dat een kerststronk oproept. Want zo'n bûche, dat is eerst en vooral toch gezellige momenten samen delen."

*In opdracht van VLAM voerde het onderzoeksbureau iVox eind november 2018 een online enquête uit bij 1.000 Belgen, ouder dan 18 jaar.