Waarom niet rustig thuis herbronnen? Verwen uzelf met geurkaarsen, gedempte muziek, melkbaden, massages en etherische oliën.

Niets werkt meer ontspannend als een dagje baden in een kuuroord of wellnesscentrum. Helaas zijn dat doorgaans uitzonderlijke pleziertjes. Om er vaker van te genieten, kunt u uw eigen badkamer omtoveren tot een minikuuroord. Trakteer uw zintuigen op een weldadig moment bij zacht kaarslicht en met een streepje rustige muziek op de achtergrond.

Zien en ruiken

Demp de verlichting en steek enkele licht geparfumeerde kaarsen aan. Kies er van goede kwaliteit om de badkamerlucht niet extra te vervuilen. Vergeet ook de kamer niet te verluchten en gebruik een spray met etherische oliën om ze te zuiveren. Papier d'Arménie (verkrijgbaar in natuurwinkels) met poedergeur is eveneens een aanrader. Het is de oudste natuurlijke luchtverfrisser en nog steeds wordt hetzelfde productieproces gevolgd. Parfumverspreiders met houten stokjes zijn natuurlijk en geven lang een subtiele geur af.

Horen, proeven en voelen

Het is u vast wel al opgevallen dat in kuuroorden en schoonheidsinstituten altijd zenmuziek op de achtergrond wordt afgespeeld om de natuur op te roepen. Het voorkomt dat u gaat piekeren en helpt u om uw zorgen en overheersende gedachten los te laten. Speel in op de smaakzin met een douchegel die ruikt 'om op te eten', al moet u dat laatste niet te letterlijk nemen. Ook de tastzin is niet onbelangrijk: warme handdoeken, een zachte badjas, een opblaasbaar nekkussentje, een luffaspons, zachte en smeltende texturen, ouderwetse zeep die over de huid glijdt... Besteed aandacht aan de materiaalkeuze, want die draagt bij tot een lichamelijk en geestelijk welzijnsgevoel.

Masseren of inwrijven

Na het bad imiteert u de technieken uit de mediterrane hamams. Wrijf u in met rhassoul en laat een plantaardige olie inwerken op uw lichaam en haar. Arganolie is rijk aan vitamines die oplossen in vet, en is ideaal om een heel droge huid aan te pakken. Macadamiaolie zit boordevol omega-6-vetzuren, hydrateert diepgaand en prikkelt de huid. Spoel alles af onder de douche en schrob de huid goed met een kessahandschoen of met een douchespons als u wat kleinzerig bent. Deze peeling verwijdert dode huidcellen, geeft uw bloedsomloop een boost, ontspant uw spieren, voert afvalstoffen af en vernieuwt de hoornlaag van de huid. De cellen krijgen meer zuurstof en uw teint straalt als nooit tevoren! Daarna is het tijd voor een lichaamsmassage met de textuur van uw keuze: crème, lotion of droge olie. Ga te werk in de richting van de lymfedrainage: van de tenen en handen naar het hart toe.

