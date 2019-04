Afgelopen zondag werd, na lang wachten, de eerste aflevering van het laatste seizoen van de hitserie Game of Thrones® uitgezonden. Na zeven seizoenen is het einde nabij, maar de serie blijft ongekend populair. Wat sommigen niet weten, is dat de serie voornamelijk in Noord-Ierland werd opgenomen.

Echte Game of Thrones-fans kunnen de diverse filmlocaties in Noord-Ierland gemakkelijk bezoeken. Meer info over deze locaties vind je op https://www.ireland.com/nl-be/artikel/game-of-thrones-locaties/

Tourism Ireland doet er nu echter nog een schepje bovenop: de komende weken worden er dwars door het centrum van Belfast zes imposante glas-in-lood kunstwerken onthuld die symbool staan voor de huizen uit Game of Thrones.

© William Cherry/Presseye

Na een decennium is het filmen van Game of Thrones® in Noord-Ierland tot een einde gekomen. Om het laatste seizoen van deze serie én Noord-Ierland als grondgebied van Game of Thrones te vieren, verschijnen er zes mooi vervaardigde glas-in-lood ramen door de straten van Belfast. Na elke aflevering wordt er een nieuw gebrandschilderd kunstwerk onthuld. Het eerste glas-in-lood raam werd gisteren onthuld en toont de verhaallijnen van Huis Stark.

Eerder werd de seriedoorTourism Ireland uitgebeeld in een 77 meter lang wandtapijt, dat te bezichtigen is in het Ulster Museum in Belfast. In juni 2019 worden de laatste panelen toegevoegd, die het achtste (en laatste) seizoen weergeven.

Daarnaast creëerde Tourism Ireland ook 10 Game of Thrones deuren uit houtsnijwerk die verspreid over pubs in Noord-Ierland te bezichtigen zijn. Deze deuren beelden elk een aflevering uit seizoen 6 uit.

Veelbesproken Game of Thrones-tentoonstelling

Vlak voor het begin van het allerlaatste seizoen van de populaire Game of Thrones-serie heeft in Belfast een groot opgezette tentoonstelling 'Game of Thrones - The Touring Exhibition' haar deuren geopend. Een must-see voor alle fans en de plek om helemaal op te gaan in de serie met talrijke originele kostuums, rekwisieten en bijzondere decorstukken uit alle zeven seizoenen.

De tentoonstelling voert de bezoekers mee in het mystieke land van Westeros en Essos en vindt plaats in het Titanic Exhibition Centre, tegenover de legendarische Titanic Studios waar een groot deel van de afleveringen in de afgelopen tien jaar zijn opgenomen.