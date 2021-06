Van donderdag 2 tot en met zondag 12 september vindt in De Singel in Antwerpen het TheaterFestival plaats, met op de affiche de tien meest belangwekkende stukken die het voorbije seizoen te zien waren op de planken. Aangezien er nauwelijks livevoorstellingen met publiek waren vanwege de coronacrisis, selecteerde de jury ook zes realisaties die "inventieve lockdowncreativiteit" vertoonden.

Traditionele dans-, performance- en theaterstukken worden dit jaar dus aangevuld met wat zich online en alternatief ontwikkelde. "De selectie van de jury is een ode aan de creativiteit, inventiviteit en veerkracht van de podiumkunsten", zegt Kathleen Treier, directeur van het TheaterFestival. "In de periode na de eerste lockdown, en zeker toen begin september het cultuurjaar vervroegd losbarstte, was er zo'n eruptie van creativiteit op onze podia dat het voor de jury niet moeilijk was om tien voorstellingen te selecteren die hen van hun sokken hebben geblazen. Toch waren we ook onder de indruk van veel in coronatijd geproduceerde kunstwerken. Die wilden we dan ook honoreren, onder de noemer #specialhonours."

De selectie

De tien geselecteerde livevoorstellingen zijn: "Het eind van het begin van het einde" van Jetse Batelaan, "The History of Western Korean Theatre" van Jaha Koo, "Coloured Swan 3: Harriet's Remix" van Moya Michael, "A Revue" van Benjamin Abel Meirhaeghe, "Wachten op Godot" van Olympique Dramatique, "Wereldtournee" van Benjamin Verdonck, "De binnenkamer van Binta" van Aminata Demba, "The Courage to be Disliked" van Natali Broods, "Piano Works Debussy" van Voetvolk en "Through the Grapevine" van Alexander Vantournhout.

#specialhonours

De #specialhonours zijn "Yellow" van Luk Perceval en Daniel Demoustier, "any attempt will end in crushed bodies and shattered bones" van Lukas Dhont, "Fidelio" van Walpurgis, "Snakearms" van (opnieuw) Alexander Vantournhout, "Radi'O Zoutloos" van Studio ORKA en "Kate Tapes Away" van Zuidpool.

Traditionele dans-, performance- en theaterstukken worden dit jaar dus aangevuld met wat zich online en alternatief ontwikkelde. "De selectie van de jury is een ode aan de creativiteit, inventiviteit en veerkracht van de podiumkunsten", zegt Kathleen Treier, directeur van het TheaterFestival. "In de periode na de eerste lockdown, en zeker toen begin september het cultuurjaar vervroegd losbarstte, was er zo'n eruptie van creativiteit op onze podia dat het voor de jury niet moeilijk was om tien voorstellingen te selecteren die hen van hun sokken hebben geblazen. Toch waren we ook onder de indruk van veel in coronatijd geproduceerde kunstwerken. Die wilden we dan ook honoreren, onder de noemer #specialhonours."De tien geselecteerde livevoorstellingen zijn: "Het eind van het begin van het einde" van Jetse Batelaan, "The History of Western Korean Theatre" van Jaha Koo, "Coloured Swan 3: Harriet's Remix" van Moya Michael, "A Revue" van Benjamin Abel Meirhaeghe, "Wachten op Godot" van Olympique Dramatique, "Wereldtournee" van Benjamin Verdonck, "De binnenkamer van Binta" van Aminata Demba, "The Courage to be Disliked" van Natali Broods, "Piano Works Debussy" van Voetvolk en "Through the Grapevine" van Alexander Vantournhout. De #specialhonours zijn "Yellow" van Luk Perceval en Daniel Demoustier, "any attempt will end in crushed bodies and shattered bones" van Lukas Dhont, "Fidelio" van Walpurgis, "Snakearms" van (opnieuw) Alexander Vantournhout, "Radi'O Zoutloos" van Studio ORKA en "Kate Tapes Away" van Zuidpool.