Spoorwegmaatschappij Thalys krijgt de treinen niet gevuld en snoeit daarom in haar aanbod. Vanaf 1 oktober zal maar 40 procent van het normale aanbod beschikbaar zijn, zo meldt het bedrijf. Momenteel is dat nog 55 tot 60 procent.

De Belgische overheid kleurde de voorbije weken bestemmingen van de Thalys als rode zones in, wat betekent dat enkel essentiële reizen zijn toegestaan. Onder meer de toeristische trekpleister Parijs werd een verboden zone voor Belgen.

Dat had gevolgen voor Thalys, dat vanuit Brussel reizigers vervoert naar bestemmingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het aantal reizigers daalde met 50 procent sinds eind augustus, zegt het bedrijf.

Daarom komt er vanaf 1 oktober dus een aangepast aanbod, dat tot nader order van kracht blijft. "Deze beslissing heeft tot doel de financiële situatie van het bedrijf, dat de voorbije acht maanden al 187 miljoen euro omzetverlies leed ten opzichte van 2019, te vrijwaren", zegt een woordvoerder.

Dagelijks zullen gemiddeld nog acht treinen heen en terug rijden tussen Brussel en Parijs, vijf treinen heen en terug tussen Brussel en Nederland en twee treinen heen en terug tussen Brussel en Duitsland. De lowcostverbindingen onder de merknaam IZY blijven behouden: een heen- en terugreis op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag.

