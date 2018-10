Tentoonstelling: Het mysterie van Stonehenge opgelost?

Op een winderige vlakte in Salisbury, Zuid-Engeland, ligt een van 's werelds meest intrigerende archeologische sites: Stonehenge. De zeven meter hoge megalietencirkel, die in 3000 voor Christus werd opgetrokken, heeft doorheen de eeuwen talloze theorieën opgeleverd, van wetenschappelijk onderbouwde tot compleet waanzinnige: een prehistorische astronomische machine, een constructie van Merlijn de Tovenaar, een Keltische druïden-tempel... Die laatste en meest hardnekkige mythe werd gelanceerd in de 18de eeuw en wordt in stand gehouden door de neodruïden die er elk jaar op 21 juni verzamelen voor de zonnewende. Maar Stonehenge is géén druïdentempel: Keltische druïden deden pas hun intrede in 500 voor Christus, Stonehenge werd 2.500 jaar eerder gebouwd.

...