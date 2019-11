Op Tenerife, het Canarische eiland waar het altijd lente is, valt meer te beleven dan pootje baden en zonnekloppen. De natuur en de steden hebben veel troeven. Van vulkanen beklimmen tot genieten van de overheerlijke keuken.

1 MASCA

Dit schilderachtige plaatsje omgeven door indrukwekkende ravijnen, is een prachtig voorbeeld van de natuurlijke architectuur van het eiland. Je mag deze plek gerust het Canarische Machu Picchu noemen. Het dorp is afgesneden van de beschaving door een kronkelende weg en wandelpaden, die je een reis door de tijd doen maken. Je hebt er een duizelingwekkend en verbluffend uitzicht over de bergen, met in de verte de Atlantische Oceaan. Vlakbij ligt het dorp Icod de los V, dat beroemd is om zijn drago milenario, met 800 jaar de oudste drakenboom ter wereld. Deze symbolische boom in de vorm van een reusachtige broccoli wordt gekoesterd. Een metalen structuur zorgt ervoor dat de stronk heel blijft, er is een ventilator om de boom af te koelen en hij krijgt wekelijks het bezoek van een boomdokter.

...