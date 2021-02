Musea bezoeken mag in de krokusvakantie gelukkig wel en Train World in Schaarbeek doet zijn best om met nieuwigheden te komen. Naast de chocoladen treinen van Chocoloco kan je nu 'Op het spoor van Suske en Wiske' ontdekken.

Het nieuwste en 356ste album van Suske en Wiske "De fluitende Olifant" heeft alles te maken met treinen. Meer zelfs, het begint in Train World, waar je de levensechte "L'Eléphant" uit 1835 kan zien, de eerste stoomlocomotief op de Belgische spoorwegen. Een bezoek aan Train World is een cadeau voor de verjaardag van Suske. Om het compleet te maken, flitst professor Barabas hen terug naar Brussel in het jaar 1835, enkele dagen voor de allereerste treinrit in België zal plaatshebben. De striphelden beleven er een spannend avontuur.

Lange geschiedenis

Op de mini-expo ontdek je de making off met originele schetsen en platen van "De fluitende Olifant" en de lange voorgeschiedenis van Suske en Wiske met treinen. Want het is niet de eerste keer dat ze een prominente rol spelen in hun avonturen. Niels Van Der Made van de Suske en Wiskefanclub is curator van de tentoonstelling en ging op zoek naar de rol van de trein bij Suske en Wiske in de voorbij 75 jaar. Een paar keer speelt een trein zelfs de hoofdrol, zoals in Het Sprekende Testament (1957), de onvervalste western De Texasrakkers (1959) en de Gouden Locomotief (1976). Op de expo zijn bijvoorbeeld acht originele platen van de Gouden Locomotief te zien. In talloze albums vormen stations, sporen en treinen -die beeldmatig natuurlijk dankbaar zijn - het decor of moeten ze letterlijk vaart geven aan het verhaal. De huidige Suske en Wiske-makers Luc Morjaeu en Peter Van Gucht besloten dat het tijd werd om anno 2021 de trein weer een keer op de cover te laten prijken.

Een mooie aanleiding vonden wij dit om een kleine expo over Suske en Wiske en treinen te organiseren, zegt Bert van Roy van Standaard Uitgeverij. En waar kan dat beter dan op de plek waar hun recentse avontuur begint? In Train World.

Op het spoor van Suske en Wiske. Nog tot 7/3 in Train World, Station Schaarbeek. Inbegrepen in ticket Train World. €12. www.trainworld.be

Het nieuwste en 356ste album van Suske en Wiske "De fluitende Olifant" heeft alles te maken met treinen. Meer zelfs, het begint in Train World, waar je de levensechte "L'Eléphant" uit 1835 kan zien, de eerste stoomlocomotief op de Belgische spoorwegen. Een bezoek aan Train World is een cadeau voor de verjaardag van Suske. Om het compleet te maken, flitst professor Barabas hen terug naar Brussel in het jaar 1835, enkele dagen voor de allereerste treinrit in België zal plaatshebben. De striphelden beleven er een spannend avontuur. Op de mini-expo ontdek je de making off met originele schetsen en platen van "De fluitende Olifant" en de lange voorgeschiedenis van Suske en Wiske met treinen. Want het is niet de eerste keer dat ze een prominente rol spelen in hun avonturen. Niels Van Der Made van de Suske en Wiskefanclub is curator van de tentoonstelling en ging op zoek naar de rol van de trein bij Suske en Wiske in de voorbij 75 jaar. Een paar keer speelt een trein zelfs de hoofdrol, zoals in Het Sprekende Testament (1957), de onvervalste western De Texasrakkers (1959) en de Gouden Locomotief (1976). Op de expo zijn bijvoorbeeld acht originele platen van de Gouden Locomotief te zien. In talloze albums vormen stations, sporen en treinen -die beeldmatig natuurlijk dankbaar zijn - het decor of moeten ze letterlijk vaart geven aan het verhaal. De huidige Suske en Wiske-makers Luc Morjaeu en Peter Van Gucht besloten dat het tijd werd om anno 2021 de trein weer een keer op de cover te laten prijken. Een mooie aanleiding vonden wij dit om een kleine expo over Suske en Wiske en treinen te organiseren, zegt Bert van Roy van Standaard Uitgeverij. En waar kan dat beter dan op de plek waar hun recentse avontuur begint? In Train World.Op het spoor van Suske en Wiske. Nog tot 7/3 in Train World, Station Schaarbeek. Inbegrepen in ticket Train World. €12. www.trainworld.be