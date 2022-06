Reisorganisatie Sunweb stapt in de cruisemarkt. De cruisereizen zullen in eerste instantie voor klanten in Vlaanderen, Nederland en Denemarken beschikbaar zijn.

Stel je voor: overdag aan een zwembad zitten met een lekker drankje of een boeiende excursie maken, in de avond naar een show of op restaurant. En dat allemaal op wandelafstand van je bed. Elke dag op een andere plek, zonder telkens koffers te moeten pakken. Voor steeds meer reizigers, van gezinnen tot jonge koppels en vriendengroepen, is een cruise dé ideale manier om op vakantie te gaan. Een cruise-only vakantie boeken, kan nu ook bij Sunweb.

De cruises zijn vanaf nu via de website van Sunweb te boeken. Het bedrijf werkt voor het aanbod met geselecteerde toonaangevende rederijen samen. Die varen naar uiteenlopende bestemmingen, variërend van het Middellandse zeegebied tot Scandinavië en de Caribische eilanden.

Tegelijkertijd met deze aankondiging, laat Sunweb Group ook weten Ralph Remkes aan te stellen als Head of Cruises. Eerder was hij country manager bij Costa Cruises voor België, Nederland en Denemarken.

De afgelopen jaren nam de vraag naar cruisereizen enorm toe - het is het snelst groeiende reissegment in de reisbranche. Steeds meer gezinnen zien in cruises een ideale manier van vakantie houden, waarbij voor alle leden van het gezin iets te doen is. Bovendien is het een markt die traditioneel gezien nog veel 'offline' handelt, waardoor er online een hele nieuwe klantgroep bereikbaar is. De ambitie van Sunweb is, om als volledig digitale speler, met een gedegen e-commerce strategie snel een aanzienlijk marktaandeel in de cruise-industrie te kunnen realiseren.

Mattijs ten Brink, CEO bij Sunweb Group: "Sunweb maakt vakanties toegankelijk voor iedereen. Waar cruises soms nog het imago hebben van dure en exclusieve reizen, willen we ook daar aantonen dat Sunweb dit alternatief laagdrempeliger maakt. We helpen klanten om op hun manier vakantie te vieren."

Stel je voor: overdag aan een zwembad zitten met een lekker drankje of een boeiende excursie maken, in de avond naar een show of op restaurant. En dat allemaal op wandelafstand van je bed. Elke dag op een andere plek, zonder telkens koffers te moeten pakken. Voor steeds meer reizigers, van gezinnen tot jonge koppels en vriendengroepen, is een cruise dé ideale manier om op vakantie te gaan. Een cruise-only vakantie boeken, kan nu ook bij Sunweb.De cruises zijn vanaf nu via de website van Sunweb te boeken. Het bedrijf werkt voor het aanbod met geselecteerde toonaangevende rederijen samen. Die varen naar uiteenlopende bestemmingen, variërend van het Middellandse zeegebied tot Scandinavië en de Caribische eilanden.Tegelijkertijd met deze aankondiging, laat Sunweb Group ook weten Ralph Remkes aan te stellen als Head of Cruises. Eerder was hij country manager bij Costa Cruises voor België, Nederland en Denemarken. De afgelopen jaren nam de vraag naar cruisereizen enorm toe - het is het snelst groeiende reissegment in de reisbranche. Steeds meer gezinnen zien in cruises een ideale manier van vakantie houden, waarbij voor alle leden van het gezin iets te doen is. Bovendien is het een markt die traditioneel gezien nog veel 'offline' handelt, waardoor er online een hele nieuwe klantgroep bereikbaar is. De ambitie van Sunweb is, om als volledig digitale speler, met een gedegen e-commerce strategie snel een aanzienlijk marktaandeel in de cruise-industrie te kunnen realiseren.Mattijs ten Brink, CEO bij Sunweb Group: "Sunweb maakt vakanties toegankelijk voor iedereen. Waar cruises soms nog het imago hebben van dure en exclusieve reizen, willen we ook daar aantonen dat Sunweb dit alternatief laagdrempeliger maakt. We helpen klanten om op hun manier vakantie te vieren."