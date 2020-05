De stripwinkeliers bieden vanaf hun heropening op 11 mei het gratis stripalbum 'Striphelden versus corona' aan. Meer dan 60 Belgische en Nederlandse stripauteurs werkten mee aan het boek dat 80 pagina's telt.

Striphelden versus corona is een initiatief van de Belgische stripuitgeverij Oogachtend en de Nederlandse uitgeverij L. Samen met Eppo Stripblad en stripdistributiebedrijven Pinceel en Strips in Voorraad hebben ze een actie op poten gezet met als doel de stripspeciaalzaken in Vlaanderen en Nederland te ondersteunen.

Volgens de initiatiefnemers is het de bedoeling om trouwe klanten te belonen. "Na twee maanden kunnen ze eindelijk hun favoriete winkel opnieuw bezoeken en daar hoort een welkomstcadeau bij", klinkt het. Bij een eerstvolgende aankoop krijgen de klanten een gratis 'Striphelden versus corona' mee.

Striphelden versus corona is een initiatief van de Belgische stripuitgeverij Oogachtend en de Nederlandse uitgeverij L. Samen met Eppo Stripblad en stripdistributiebedrijven Pinceel en Strips in Voorraad hebben ze een actie op poten gezet met als doel de stripspeciaalzaken in Vlaanderen en Nederland te ondersteunen. Volgens de initiatiefnemers is het de bedoeling om trouwe klanten te belonen. "Na twee maanden kunnen ze eindelijk hun favoriete winkel opnieuw bezoeken en daar hoort een welkomstcadeau bij", klinkt het. Bij een eerstvolgende aankoop krijgen de klanten een gratis 'Striphelden versus corona' mee.