Streetart hoort stilaan evengoed bij Antwerpen als Brabo, de Schelde en de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Van de tags van de graffitipioniers tot de enorme murals van street artists: de stad is een speeltuin én een open museum voor wie houdt van urban art. Maar waar beginnen? De Antwerp Museum App helpt fans van urban art op weg.

Op vraag van de Antwerp Museum App maakte streetart-kenner Arno Arnouts een selectie urban art in hartje Antwerpen. Het parcours loopt van Sint-Andries tot aan bibliotheek Permeke en toont werk van getalenteerde street artists uit Antwerpen en (ver) daarbuiten. De Antwerp Museum App gidst liefhebbers langs - vaak enorm grote - murals, maar ook een mozaïek en stencils maken deel uit van de tour.

Antwerpen, internationale hotspot voor streetart

Net als in de rest van de wereld kende de streetart ook in Antwerpen een ingrijpende evolutie. De oorsprong ligt in de tags en andere graffiti en is verbonden aan de hiphopcultuur. Antwerpen ontpopte zich als een internationale broeihaard van de streetart. Vandaag is streetart een kunstvorm die ook een rol speelt in verfraaiing van de stad. Maar de street artists zijn de roots van hun passie niet vergeten. Streetart zal daarom nooit mainstream worden.

Is Antwerpen terecht een internationale streetart-hotspot? Dat ontdekken bezoekers zelf met de stadswandelingStreet Art in Antwerpen in de Antwerp Museum App.

Streetart in de districten

Ook buiten het centrum is er veel streetart te ontdekken. District Berchem staat bekend om een van de langste graffitimuren in Europa. In district Deurne is 'Kroonjuwelen' het resultaat van een streetart-challenge met 17 kunstenaars, zowel bekende artiesten als opkomend talent werkten hieraan mee. En sinds juni worden streetart fans in Merksem ook bediend met een nieuwe wandeling in de app.

Antwerp Museum App

De Antwerp Museum App is stads- en museumgids in zakformaat. Wie het maximum wil halen uit zijn bezoek aan de Antwerpse musea en stad, heeft aan deze app een prima hulpmiddel. Deze gratis app voor smartphone telt meer dan 20 stadswandelingen en museumrondleidingen. Elke wandeling werd met zorg en liefde gecreëerd. Er is voor elk wat wils: kunst, literatuur, architectuur, beeld in de stad, streetart, erfgoed en geschiedenis.

