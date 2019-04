Zin om even weg te dromen? Het Musée Dior in Normandië toont nog tot in het najaar exclusieve kledingstukken uit de garderobe van prinses Grace van Monaco (1929-1982).

Het museum van het beroemde Franse modehuis viert dit jaar zijn negentigste verjaardag en wil daarom een van zijn belangrijkste iconen in de kijker plaatsen. Het huis waar Christian Dior zijn jeugd doorbracht vormt trouwens op zich al een bezienswaardigheid. Het is omringd door een prachtige tuin en kijkt vanop zijn heuvel uit over de Atlantische Oceaan.

De prinses, die 37 jaar geleden overleed, verpersoonlijkte de stijl van Dior: elegant, modern en sober. Ze droeg dan ook talloze creaties van het merk en werkte graag samen met het modehuis. Negentig van haar kledingstukken met insigne Dior zijn te zien in Granville. Ze werden tot nu toe zorgvuldig bewaard in het Paleis van Monaco.

Hemdjurken en bloemenprints

Haar favoriete outfits? Ze hield van hemdjurken, tweed mantelpakjes en creaties met een gestructureerde en afgelijnde snit. In haar avondkledij had ze een voorkeur voor borduurwerk, juwelen en lichte mousseline stoffen. Ook voor veren schrok ze niet terug. Ze wilde graag een licht en delicaat ogend silhouet. Prinses Grace was ook dol op bloemenprints of borduursels. Ze schilderde zelf graag bloemen en hield ook van tuinieren. Een interesse die ze deelde met Christian Dior. Hij was gepassioneerd door bloemen en tuinen.

Glamourfiguur en moeder

Om een goed beeld te krijgen van wie de dame met deze fabuleuze garderobe was, wordt de expo aangevuld met talloze foto's, reportages, filmbeelden, parfumflesjes en briefwisseling tussen de prinses en het modehuis.

De Amerikaanse actrice en muze van regisseur Alfred Hitchcock werd in 1956 prinses van Monaco na haar huwelijk met prins Rainier III. Maar de tentoonstelling wil haar niet alleen tonen als glamourfiguur met haute couturejurken. Ook als meer sportieve moeder en echtgenote die kiest voor een comfortabele stijl. Ze is de moeder van prins Albert, prinses Caroline en prinses Stéphanie.