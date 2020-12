Nog tot 21 februari kan je in het Hospitality Center van het Sportpaleis kennis maken met de complexiteit van je eigen lichaam tijdens een bezoekje aan de tentoonstelling Real Bodies.

Eindelijk is de tentoonstelling Real Bodies, die al in 14 steden te bekijken was, neergestreken in Antwerpen. Als bezoeker verken je in deze expo het leven aan de hand van twintig echte, perfect bewaarde menselijke lichamen en meer dan 200 anatomische objecten: preparaten van organen, zenuwen, bloedvaten,...

De tentoonstelling is ingedeeld in verschillende galerijen die je langs verschillende thema's leiden: het bewegingssysteem, de ademhaling, de bloedsomloop, het spijsverteringsstelsel,... . Real Bodies biedt op een zeer realistische en toch bedachtzame en artistieke manier een inkijk in het lichaam, de anatomie en de verschillende systemen, zonder afschrikwekkend of gruwelijk te zijn.

Een fascinerende machine

Ons lichaam is zo'n complexe en fascinerende machine waar je eigenlijk geen flauw besef van kunt hebben als je deze tentoonstelling niet hebt gezien. Van de minuscule gehoorbeentjes, die ervoor zorgen dat het geluid dat het oor binnenkomt wordt doorgestuurd, de hypofyse, een hersenaanhangsel dat zeer belangrijke hormonen afscheidt, maar in realiteit slechts een diameter van 1 centimeter heeft, tot de complexe organisatie van skelet en spieren die elke beweging mogelijk maken, via organen zoals longen, hart, hersenen met hun eigen complexe bloed- en zenuwvoorziening... je krijgt het allemaal piekfijn te zien. Ook wat er mis kan gaan, wordt getoond: een rokerslong, een nier met een niersteen, een vervette lever,...

In één van de 11 galerijen maak je ook kennis met het begin van het leven, van een 4 weken oud embryo tot een zo goed als voldragen foetus. Voor de ingang van deze galerij staat duidelijk aangegeven wat je mag verwachten. Ligt dit jou te gevoelig, dan kan je deze ruimte probleemloos overslaan.

Meer dan anatomie

Dat bepaalde aspecten zoals ademhaling, honger en hartslag ook een diepe culturele en emotionele betekenis hebben, wordt toegelicht op de borden bij de tentoonstelling en de uitleg die je in elke galerij kan volgen aan de hand van QR-codes die je met je smartphone scant om dan (al dan niet met oortjes) een boeiende uitleg over het thema te beluisteren. In elke galerij worden diepere vragen gesteld zoals 'Waarom zijn we hier?', 'Wat wordt er van ons?'.

Plastinatie

Het bewaringsproces dat voor Real Bodies wordt gebruikt, is een standaard praktijk bij dit soort conservering. De methode wordt Polymer Preservation of plastinatie genoemd en maakt gebruik van vloeibaar siliconenrubber om het natuurlijke proces van de ontbinding van het lichaam te voorkomen en uiteindelijk het lichaam permanent te conserveren. Het proces om de stukken te maken die getoond worden, gebeurt door experten in hun vak en kan tot een jaar duren.

Wünderkammer

De laatste galerij (16+), de zogenaamde Wünderkammer, staat eigenlijk los van Real Bodies. De nooit eerder getoonde verzameling van de familie Coolen vormt de schemerzone tussen wetenschap en voyeurisme. Een uitgebreide verzameling penissen van de meest uiteenlopende dieren, staat er naast levensechte wassen beelden van afwijkingen aan de geslachtsorganen en de gruwelijke resultaten van gevorderde geslachtsziekten, ooit gebruikt om artsen op te leiden, daarna publiekstrekkers in rariteitenkabinetten. Niet meteen onze favoriete galerij!

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt gewerkt met een beperkte capaciteit per uur. Tickets zijn enkel online te kopen via www.teleticketservice.com Real Bodies is open van woensdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur (laatste toegang om 17 uur). Op 24/12 en 31/12 slechts geopend tot 14 uur. Gesloten op 25/12 en 1/1/2021. Hospitality Center van het Sportpaleis Antwerpen. Meer info: www.realbodies.be

