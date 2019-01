Stany Crets over de nieuwe Spamalot: 'Ik vermoed dat het nog iets baldadiger zal worden'

Voor de musical 'Spamalot' - gebaseerd op de film Monty Python and the Holy Grail - schreef Eric Idle, een van de zes Monty Python-leden, het libretto en de liederen, voor de muziek werkte hij samen met John Du Prez. Precies 14 jaar geleden ging de musical in wereldpremière in Chicago. Hij won toen een Tony Award voor Beste Musical van het seizoen 2004-2005.

Het verhaal speelt zich af in het verdeelde Engelse koninkrijk rond 1000 voor onze tijdrekening. Koning Arthur (die nooit bestaan heeft) en zijn ridders gaan op zoek naar de Heilige Graal (die nooit gevonden werd). Geen echte plot, geen echte clou maar een dolkomisch verhaal vol verrassingen zoals eigen is aan Monty Python.

Terug van weggeweest

In 2011 stond de musical, geregisseerd door Stany Crets, een eerste maal op de planken in België en Nederland. Het succes was zo overweldigend, dat de vraag om herhaling - ook bij de acteurs zelf - groot was. Producent Deep Bridge achtte het moment gekomen voor deze herhaling. En onder het motto 'never change a winning team' neemt Stany Crets opnieuw de regie voor zijn rekening en is de cast, op 1 rol na, volledig dezelfde als toen. Koen van Impe neemt opnieuw de rol van Koning Arthur op zich, Nordin de Moor die van zijn bediende Patsy. Jan Van Looveren, Walter Baele, Jonas Van Geel en Kobe van Herwegen (de enige nieuwkomer) spelen respectievelijk Sir Galahad, Sir Lancelot, Sir Robin en Sir Bedevere. Dieter Verhaegen vertolkt Prins Herbert en Ann Van den Broeck de Dame van het meer.

Plusmagazine.be zocht Stany Crets op voor een babbel.

Plusmagazine.be: De humor van Monty Python, humor met een hoek af, lijkt jou op het lijf geschreven. Was het voor 2011 al één van je plannen of dromen om aan de slag te gaan met het materiaal van Monty Python?

Stany Crets: Neen, ik had er eigenlijk nooit aan gedacht om dit te gaan regisseren tot ik ervoor gevraagd werd. Maar toen heb ik die kans wel met beide handen aangegrepen natuurlijk, omdat het echt wel iets was wat in mijn kaarten speelde. Ik ben opgegroeid met Monty Python hé. Mijn zoon van 13 lacht zich nu kapot met die Monty Python films. Ik denk dat ik die ook rond dezelfde leeftijd ontdekt heb en dat zijn dingen die zich vastnestelen in je brein. Net zoals je valt voor bepaalde muziekstijlen, kan je ook vallen voor bepaalde vormen van humor.

Je zei in 2011 in een interview dat Spamalot de beste show was van de afgelopen 20 jaar én van de komende 20 jaar. Na acht jaar ben je er al mee terug...

Stany Crets: Ja, Spamalot steekt op liefdevolle wijze de draak met het musicalgenre, maar anderzijds zitten er ook fantastische nummers in, heel mooie muziek, en bovendien is ook elke spelscène fantastisch, is het keer op keer heel hard lachen. Dus die combinatie maakt het voor mij inderdaad een van de beste dingen die er de afgelopen jaren gemaakt zijn.

Moest je je aan een bepaalde regie houden?

Stany Crets: Neen bij Spamalot moet je je absoluut niet aan de oorspronkelijke regie houden. Je betaalt de rechten, maar qua regie mag je volledig je zin doen. Maar die hele musical heeft zichzelf zo bewezen, is zo sterk dat je ook niet de minste aandrang hebt om daar in te gaan knippen of veel aan te veranderen. Uiteraard hebben we in 2011 - en dat zal nu niet anders zijn - heel veel dingen geactualiseerd, zaten er heel wat knipogen in naar de actualiteit. Ook bepaalde scènes die heel erg 'des Broadways' of 'des West Ends' waren, hebben we vertaald naar hier.

Mogen we ons verwachten aan precies hetzelfde als in 2011?

Stany Crets: Neen!Het stuk is hetzelfde, de cast is dezelfde, maar het is een compleet nieuwe voorstelling. Het decor zal helemaal anders zijn, de kostuums zijn nieuw, de choreografie zal anders zijn, maar ook de actuele grappen zullen natuurlijk verschillen. Ik vermoed dat het nog iets baldadiger zal worden dan toen. Dat groeit tijdens de repetities en daarom is het echt een luxe om zo'n ervaren acteurs in huis te hebben. Die hebben slechts een half woord nodig en ze zijn vertrokken. En daar sta ik ook altijd heel erg voor open. Ik zeg altijd: 'Mannen, geef mij een hoop en ik zeg wel wat niet goed is of te veel is...'.

Alle acteurs hebben er trouwens ontzettend veel zin in. Iedereen vroeg in 2011 'Waarom hebben we dat niet langer gespeeld? Kunnen we dat aub terug doen?' Er is toen meteen eigenlijk een zaadje gepland. Dus toen producent Deepbridge besliste om ervoor te gaan, was het enthousiasme meteen zeer groot.

Je bent tegenwoordig vooral actief als regisseur. Wat doe je eigenlijk het liefst: schrijven, regisseren of spelen?

Stany Crets: Vroeger zei ik altijd dat ik het allemaal even leuk vond. Nu weet ik het eigenlijk niet meer zo zeker. Ik maak nogal graag en ik hoef niet per se op het podium te staan. Hoewel ik het wel leuk vind als ik er dan toch sta. En als ik Sven de Ridder zie spelen dan heb ik heel sterk de neiging om iets te gaan zoeken voor hem en mij samen, want ik zou heel graag eens met Sven spelen. Het kriebelt wel, maar ik zit er niet achteraan. Word ik gevraagd voor iets leuks, dan speel ik nog wel.