Witte natuursteen, gebeiteld als kantwerk: de buitengevel van het Leuvense stadhuis is een vertrouwd gezicht. Met een rondleiding binnen ontdek je ook de andere kant van een van de mooiste stadhuizen van ons land en ver daarbuiten.

De eerste steen werd gelegd in de 15de eeuw, toen Leuven als Bourgondische stad haar rijke bloei aan de wereld wilde tonen met een prestigieus bouwwerk. Na die eerste steen volgde evenwel een chaotische periode. De twee beroemde architecten die elkaar voor deze opdracht als bouwmeester opvolgden, stierven en het is uiteindelijk een onbekende, Matthijs de Layens, die het meesterwerk van de Brabantse gotiek ontwerpt. Nu de stadsdiensten van Leuven verhuisd zijn, is het gebouw min of meer in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Stadhuis Leuven © Lander Loeckx

De rondleiding begint in de wandelzaal met een plafond vol elegante lambriseringen. De eerste verdieping vormt het hart van het stadsbestuur. De raadzaal wordt gedomineerd door een zeldzaam portret van keizer Jozef II. Ernaast wacht het rijk gedecoreerde kantoor van de burgemeester. Op schilderijen kijken de zeven belangrijkste Leuvense families uit die tijd je aan. De gids vertelt dat de stad twee eeuwen lang niet door één, maar door twee burgemeesters werd bestuurd. Andere zalen, zoals de kleine en grote gotische zaal, dienden dan weer voor rechtspraak, voor feesten of voor grote, officiële recepties. Als bezoeker word je er onthaald op de meest vlammende uiting van Brabantse gotiek.

Stadhuis Leuven, Grote Markt 9, 3000 Leuven. Reserveren via visitleuven.be

