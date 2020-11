Tot 10 januari hult Brussel by Lights 142 Brusselse straten en pleinen voor het eindejaar in een warme gloed.

"Onze absolute prioriteit blijft natuurlijk ieders gezondheid, maar we willen de magie van het feestseizoen toch tot op zekere hoogte behouden nu het eind van het jaar nadert. De mogelijkheden om samen te komen zijn beperkt, dus is het meer dan ooit noodzakelijk om licht te brengen in de wijken van onze stad", zegt Fabian Maingain, Schepen van Economische Zaken.

Met 11 extra straten en een extra wijk blijven de lichtjes van Brussels by Lights zich verder over Brussel uitspreiden. 142 grote en kleinere winkelstraten maken nu deel uit van het project. Onder de nieuwe deelnemers is er de Steenstraat in het hart van de Sint-Jacobswijk, die een lichtgevend plafond krijgt gevormd uit 55 gouddruppels, maar ook de Wolvengracht, de Schildknaapstraat en de Bisschopsstraat, evenals de Sint-Gorikswijk. De verlichting van de Hoogstraat en de Vlaamsesteenweg wordt uitgebreid.

Twee nieuwe lichtcreaties

Twee interactieve klank- en lichtwerken zullen twee pleinen sieren:

- Trumpet Flowers, gevormd uit 27 reusachtige bloemen van 2 tot 10 meter hoog, wordt op het Fontainasplein geïnstalleerd om het einde van de werkzaamheden aan de boulevards in het centrum te 'vieren'. Deze "bloemen" lokken de bezoekers in een verrassende muziektuin waar ze enkele minuten de rol van dirigent op zich kunnen nemen door met een simpele druk van de voet een veelheid aan klanken te doen weerklinken. (Kunstenaars: Simone Chua, Amigo & Amigo / Sound Design: Otis Studio - Sydney, Australië).

- Vermell (wat "rood" betekent in het Catalaans), op het Muntplein, bestaat uit acht rode bollen met een diameter van 3 m die reageren op omgevingselementen zoals geluiden of de warmte die door de bezoekers wordt uitgestraald. Zo genereert het werk een harmonieuze choreografie. Vermell nodigt voorbijgangers uit om een unieke ervaring te beleven, een moment van rust en sereniteit. (Kunstenaars: Alex Posada en Xevi Bayona, Mid Studio - Girona, Spanje).

Naast deze twee interactieve werken zullen vijf andere driedimensionale installaties het plein van het Oud Korenhuis, het voorplein voor de Onze-Lieve-Vrouw van Finisteraekerk en het Bloemenhofplein betoveren. De boog die toegang geeft tot de Naamsestraat wordt dan weer uitgedost met fonkelende structuren van 3 m hoog.

