Tussen zaterdag 6 mei en zondag 14 mei kunnen kinderen zich voor de tweede keer uitleven op de Wilde Snuitdagen. Verschillende Natuurpuntafdelingen en -bezoekerscentra organiseren dan "de zotste kinderactiviteiten in de natuur", aldus de organisatie. "Geen ellenlange wandelingen of oersaaie Professor Van den Uitleg, maar puur natuuravontuur", klinkt het.

Waterdiertjes onderzoeken in Dendermonde, een mini-feest in het bos in Veldegem of een stadssafari in Tielt. Tijdens de Wilde Snuitdagen, voor de kleinsten tot twaalf jaar, leren kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken. Maar vaak is ook de rest van het gezin welkom om samen te genieten van de voordelen van de natuur, aldus Natuurpunt.

De Wilde Snuitdagen worden georganiseerd in samenwerking met jeugdvereniging JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu). Snuit, het 'buitenpretloket' van Natuurpunt, schoot een jaar geleden uit de startblokken. Snuit wijst de weg naar activiteiten, speelnatuur en bezoekerscentra in heel Vlaanderen met een speelnatuurkaart en activiteitenkalender.

Meer informatie over de Wilde Snuitdagen en de verschillende activiteiten kan je terugvinden op www.snuit.be.

