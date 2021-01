Wie wel eens langs de Louisalaan komt, heeft zich vast al afgevraagd wat er zich schuilhoudt achter de prachtige, monumentale, maar hermetisch gesloten art nouveaugevel op nummer 224. Wel, vanaf 23 januari kan je een kijkje nemen. Want het Solvayhuis wordt een museum.

De huidige eigenaar van het pand, Alexandre Wittamer, en staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet, kondigden het goede nieuws aan. Tot nog toe werd het gebouw, dat erkend is als UNESCO-werelderfgoed, slechts occasioneel geopend.

Gered van de sloop

Het Solvayhuis is een van de absolute toppers van de art nouveau. De Brusselse architect Victor Horta bouwde het tussen 1894 en 1903 voor Armand Solvay, zoon van grootindustrieel en chemicus Ernest Solvay. In 1957 werden de grootouders van Alexandre Wittamer eigenaar van het gebouw. Zij vestigden er hun couturehuis en redden het zo van de sloophamer. Het zou nog 20 jaar duren, tot 1977, voor het beschermd werd. Vandaag is het een van de best bewaarde Hortagebouwen en geldt het als een van zijn meest geslaagde ontwerpen. Het interieur is nagenoeg bewaard in authentieke staat en bijna alles is van de hand van de architect, van het grondplan en de meubels tot de kroonlusters en tapijten.

© Hotel Solvay

Budget onbeperkt

De familie Solvay was puissant rijk en Horta beschikte voor dit huis over een quasi onbeperkt budget. De decoratie is dan ook opulent, met drieëntwintig verschillende marmersoorten en zeventien houtsoorten. Ook werkten gerenommeerde beeldende kunstenaars uit die tijd mee aan de decoratie: de beeldhouwers Pieter Braecke en Victor Rousseau en de schilder Theo Van Rysselberghe. De meeste indrukwekkende ruimte is ongetwijfeld de traphal. De majestueuze eretrap splits in twee delen terwijl in het midden het levensgrote schilderij 'De lezing in de tuin' van Van Rysselberghe prijkt. Een fantastische grote glazen koepel in gekleurd glas doet de rest. De eerste verdieping was met salon, biljartzaal en muziekkamer volledig bestemd voor ontvangsten. Op de andere verdiepingen bevonden zich de privévertrekken van de chemiefamilie.

. © Belga

Vooruitstrevende architectuur

Horta was een revolutionair architect, hij vernieuwde de architectuur van zijn tijd op meerdere vlakken. In het Solvayhuis staan bijvoorbeeld alle ruimten met elkaar in verbinding door middel van beglaasde wanden die volledig open kunnen. Doordat hij de klassieke ruimtelijke indeling doorbrak, lijkt het huis bijzonder transparant. Dat was erg vooruitstrevend. Nieuw was destijds ook zijn systeem voor natuurlijke klimaatregeling. Het huis wordt permanent verlucht door een regelbaar systeem van ventilatieopeningen, waardoor condensatie op de marmers en het glas wordt vermeden.

Het is zeer belangrijk dat we Brussel als art nouveaustad op de kaart zetten en deze uitzonderlijke parel kunnen openstellen voor bezoekers, aldus nog staatssecretaris Smet.

Bezoek Hotel Solvay. Vanaf 23/1/2021. €16. Reserveren via www.hotelsolvay.be

