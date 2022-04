Slow travel heeft tot doel om reizen opnieuw zijn volle betekenis te geven, door de tijd te nemen om in elke bezochte plaats de sfeer op te snuiven. Ver van alle all-in formules, vergt dit soort vakantie wel de nodige planning vooraf. Zin om het uit te proberen zonder iets over het hoofd te zien? Dan kunnen de gepersonaliseerde reizen van het Slowby-platform zeker een oplossing zijn.

In 1879 bracht de Schotse schrijver Robert-Louis Stevenson, de auteur van "Treasure Island", een merkwaardig werk uit, waarin hij zijn epische solotocht over het Franse Centraal Massief beschrijft. In "Reis met een ezel door de Cevennen" vertelt de auteur dat hij niet reisde "om een bepaalde plaats te bereiken, maar om te wandelen: voor het eenvoudige genoegen van het reizen". Een ideaal dat tegenwoordig vaak over het hoofd wordt gezien door vakantiegangers: de reis zelf is beperkt tot een paar uur per vliegtuig, trein of auto, waarbij alleen de bestemming - liefst exotisch - van belang is.

De afgelopen jaren won het idee van "reizen om het reizen" echter opnieuw aan populariteit. "Slow travel" wil het reizen op zich terug in volle glorie herstellen: het idee is om op een langzame en niet-gemotoriseerde wijze (te voet, met de fiets, per kajak...) te reizen en met volle teugen te genieten van de doorkruiste landschappen, mensen te ontmoeten en plaatsen in al hun schoonheid te ontdekken. Ver hoeft de reis niet te leiden. "Het probleem is dat het plannen van dit soort reizen behoorlijk omslachtig blijft", legt Manon Brulard, mede-bedenker van Slowby, uit. "Je moet je reisroutes ruim van tevoren uitwerken, slaapplaatsen zoeken, een programma maken van dingen die je wil zien... Tegenwoordig is het helaas makkelijker om een driedaagse citytrip naar Barcelona te organiseren, dan een fietsroute van een week door België." En precies dat ontmoedigt vaak diegenen die voor het eerst aan dit avontuur willen beginnen...

© Welcome To My Garden

Een kant-en-klare verrassing

Het Slowby-platform (Nl, Fr en Eng), dat afgelopen maart werd gelanceerd, is juist bedoeld om beginners te helpen die meer willen leren over slow travel in België. Het is de bedoeling om hen een reis op maat voor te stellen, in functie van hun profiel en hun wensen. "We beginnen met je een hele reeks informatie te vragen", legt Manon Brulard uit. "Jouw reizigersprofiel (bijvoorbeeld als gezin, als koppel of alleen), het aantal dagen dat je wilt reizen (van 2 tot 7 dagen), het station dat het dichtst bij jou in de buurt is, het gebied dat je wilt verkennen ... Daarvan vertrekkende, doen we een beroep op de gemeenschap van Welcome To My Garden, 200 mensen die hun tuin openstellen voor trekkers met tenten, om een gepersonaliseerd programma op te stellen. Het is echt een nauwe samenwerking." Op dit moment worden alleen fietsroutes aangeboden, met overnachting in tenten in tuinen, maar binnenkort komen daar wandelprogramma's bij.

© Welcome To My Garden

Al snel wordt een checklist toegestuurd met de uitrusting die nodig is om op avontuur te vertrekken. Het gedetailleerde programma van de reis volgt pas enkele dagen voor vertrek, om het verrassingseffect te behouden. "Bij vragen of problemen tijdens de reis zijn we steeds bereikbaar via Whatsapp. Het idee is echt om mensen vertrouwd te maken met deze vorm van reizen, hen een slow travel-ervaring te bieden die hen zin geeft om hiermee door te gaan en uiteindelijk hun eigen routes en programma's samen te stellen. De Slowby-service is niet gratis, maar wel zeer betaalbaar: 35 euro/volwassene/dag, 15 euro/kind/dag. Een deel van dit bedrag wordt overigens opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzaam of 'regeneratief' toerisme.

Meer info en reservatie: www.slowby.travel

