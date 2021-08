Op een steenworp van ons land schotelen de regio's Vallée du Loir en Pays du Mans je 'la douce France' voor zoals nergens anders. Statige kastelen, glooiende wijngaarden, charmante steden en knusse hotels drukken jouw pauzeknop in en brengen je zalig tot rust. Slow travel op z'n best.

e plant een fenomenale kastelenroute ... maar je houdt niet van drukke plekken? Dan ontvangen de prachtige kastelen van Vallée du Loir en Pays du Mans je met open armen. Dat die niet moeten onderdoen voor hun bekendere broertjes aan de Loire, bewijst Château du Lude. Dit immense bouwwerk verbaast je met zijn adembenemende architectuur, uitgestrekte tuinen en authentieke interieur. Met wat geluk loop je er zelfs de trotse bewoners tegen het lijf: de Belgische graaf en gravin de Nicolaÿ. Tientallen kilometers verderop vind je Château de Poncé. In deze 16e-eeuwse parel komt de renaissance helemaal tot leven.

In Ballon vind je het kasteel van Donjon de Ballon, een prachtig bouwwerk waarvan de eerste steen gelegd is in het jaar 1005.

Romantische fietstochten

Die vele kastelen rijg je makkelijk aaneen vanop de fiets. Verschillende langeafstandsroutes gidsen je door het landschap en voeren je naar de hoogtepunten van de streek. Onderweg trap je voorbij glooiende wijngaarden en kleine bistro's, waar je uitrust en geniet van de sublieme Franse keuken ... en van een uitmuntend glas wijn.

Wil je er een meerdaagse fietstocht van maken? Volg dan de 320 kilometer lange V47. Deze route voert je langs de oevers van de Loir, tot aan de bron in Saint Eman.

Combineer je graag je fietstocht met een citybreak? Neem dan zeker eens een kijkje in l'Arche de la Nature, op een steenworp van het bruisende Le Mans.

Magische tuinen

Waar kastelen zijn, vind je ook indrukwekkende tuinen. En dat is in dit stukje Frankrijk niet anders. Rond het middeleeuwse kasteel Donjon de Ballon wandel je door een kleurrijke rozentuin met meer dan 110 verschillende soorten rozen. Daarnaast heb je ook de Jardin d'Atmosphères du Petit Bordeaux in Saint-Biez-en-Belin. Je vindt er meer dan 3.800 verschillende soorten bomen, struiken, rozen... En wie wilt, kan op het einde van het bezoek een plantje mee naar huis nemen. Het ideale, groene, souvenir!

In Beaumont-sur-Dême verbaast de jardin extraordinaire le Prieuré de Vauboin je dan weer met zijn geometrische patronen en abstracte vormen van buxussen. Deze gesloten tuin is enkel toegankelijk op afspraak. Het grote voordeel? Dat je dankzij je reservatie het domein altijd volledig voor jezelf hebt.

Lokale lekkernijen

Wie zich neervlijt op een terras, mag zich aan een heuse beleving verwachten. Want Vallée du Loir en Pays du Mans scheren hoge gastronomische toppen. Dat danken de regio's aan hun professionele chefs en aan hun overheerlijke streekproducten.

Zo zijn de artisanale koekjes van de Biscuiterie La Sablésienne tot ver buiten de streek gekend en de typische rillettes zijn om duimen en vingers bij af te likken. Dit jaar bundelen de Dienst voor Toerisme van de Vallée du Loir en slagerij Hautreux in La Flèche hun krachten om u de streek en de beste rillettes van de wereld te laten ontdekken. Ze organiseren zelfs een heuse wedstrijd waarbij je verschillende prijzen kan winnen: een verblijf in de Haras de la Potardière, een bezoek aan Carnuta of het Château du Lude en verschillende streekproducten uit de Vallée du Loir. Klik hier om je kans te wagen.

Dankzij het milde klimaat en de vruchtbare grond, levert deze streek ook enkele formidabele wijnen op. Vooral de goudgele Jasnières betovert je met een bloemig, fruitig aroma. De wijn laat zich goed drinken in gezelschap van een visgerecht of een stukje geitenkaas. Kenners zijn ook dol op de rode Coteaux-du-Loir. Wie van deze kruidige wijn nipt, herkent toetsen van peper en rijp rood fruit.

Gastvrije adressen

In de Haras de la Potardière en Château d'Hodebert kan je kiezen voor klasse en comfort. Hoeft het niet zo chique? Dan slaap je in Loire Valley Llama Farm Stay op een echte lamaboerderij. Na het uitgebreide ontbijt vergezellen deze vriendelijke knuffeldieren je tijdens een deugddoende wandeling.

Wie zich graag onderdompelt in geschiedenis, kan logeren in Maison Saint-Pierre, middenin het historische hart van Le Mans, de Cité Plantagenêt. Even verder in Le Mans serveert ook Hotel Leprince een uitstekende service. Je ontspant er in de luxueuze spa en overnacht in stijlvolle, moderne kamers.

Meer informatie over de Vallée du Loir vind je hier: www.vallee-du-loir.com Meer informatie over Pays du Mans vind je hier: www.paysdumans.fr

