In alle rust landschappen verkennen, de natuur in je opnemen, tijd maken voor ontmoetingen en culinair genieten: dat zijn de belangrijkste principes van slow toerisme. Reis op je eigen tempo in de Vendée!

Verken de Zoutroute met een kano

Een groep gepassioneerde kanovaarders biedt kanotochten aan langs de Zoutroute vanuit Sallertaine, Saint-Urbain, Châteauneuf of Bois de Cené. Met een gids of op eigen houtje verken je op eigen tempo het Marais Breton met de kano. Onderweg kun je enkele niet te missen bezienswaardigheden bezoeken: de molen van Rairé, het museum Bourrine à Rosalie en de abdij van Île Chauvet. Het moerasgebied leent zich uitstekend tot ongewone en hartverwarmende avonturen.

Vlieg in een luchtballon boven het bocagelandschap

Waarom niet eens de Vendée vanuit de lucht ontdekken? Maak van je reis een droomreis met een onvergetelijke ervaring: een ballonvaart. Vlieg zo vrij als een vogel over het attractiepark Puy du Fou of het moerasgebied Marais Poitevin. De onbekende streek die aan je voeten ligt, zal je nieuwsgierigheid prikkelen. Beleef in alle veiligheid de unieke sensaties van een ballonvlucht.

Trek eropuit met een step bike

Op een step bike door onbekende landschappen zoeven is de trend van het moment! Voor een tocht in de stad en op het platteland, met of zonder gids, is de elektrische step bike het ideale vervoermiddel. Trek de natuur in zonder lawaai en zonder moe te worden!

Stap aan boord van de stoomtrein

Een tocht op volle stoomkracht! Stap aan boord van de stoomtrein voor een heen- en terugrit van 2,5 uur. Over een afstand van 22 km, tussen Mortagne-sur-Sèvre en Les Herbiers, ontvouwen zich schilderachtige landschappen voor de treinreizigers. De trein rijdt door drie valleien op prachtige viaducten. Snuif de sfeer op van weleer. Een andere formule is een treinrit op de restauranttrein, waar je geniet van een maaltijd aan boord van een van de authentieke wagons die dateren van de periode 1926 tot 1940.

Fiets op het spoor

Met familie of vrienden kun je op het platteland 10 km fietsen op een oude spoorweg vanuit Commequiers. Je steekt de rivier 'la Vie' over, fietst langs het station van Saint-Maixent-sur-Vie ...

Roei door Groen Venetië

© Julien Gazeau

Geniet van het rustige, ongerepte Marais Poitevin (het tweede grootste moerasgebied van Frankrijk) tijdens een boottocht met of zonder gids-schipper op de kanalen die omzoomd zijn door knotwilgen. Observeer de wilde fauna en flora, terwijl je zachtjes over het water glijdt. Er heerst een heel aparte sfeer: geniet van deze momenten van pure ontspanning!

Meer info over de Vendée : www.vendee-tourisme.com

