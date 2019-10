Het Tunesische Sfax is een stad die zoetjesaan door toeristen wordt ontdekt. Op een dik uur varen ervandaan, midden in zee, ligt de Kerkennaharchipel, waar palmbomen, witte dorpjes, visvangst en feloeken de toon zetten.

Wellicht is Sfax niet de eerste stad waar je aan denkt wanneer je een trip naar Tunesië plant. Toch volstaat één blik op de medina - een doolhof van middeleeuwse straatjes - om de betovering te voelen. In de medina heerst ook vandaag nog de charme van een stad uit de vertellingen van duizend-en-een-nacht. Eenmaal je door een van de vele toegangspoorten bent gelopen is het er zalig ronddwalen tussen de wirwar van kraampjes, ambachtswerkplaatsen, handeltjes in fruit, smederijen, theehuisjes en winkeltjes allerhande.

...